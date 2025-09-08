Operativo en El Gallito: Mingob afirma que mara Salvatrucha busca apoderarse de territorio de “los Caradura”

El domingo 7 de septiembre, la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) ejecutaron una serie de allanamientos en el barrio El Gallito, zona 3 de la capital, donde se reportó la captura de integrantes de estructuras criminales.

El MP actualizó la información este lunes 8 e indicó que el #OperativoRescatandoElGallito concluyó con aprehensiones y la notificación de nuevas órdenes de captura.

Además, se incautaron seis tarjetas SIM, dos dispositivos de almacenamiento, 15 teléfonos celulares, cocaína y marihuana, según las respectivas pruebas de campo. También fueron decomisadas cinco pistolas, un fusil, municiones de uso exclusivo de las fuerzas de seguridad, un vehículo, un DVR y Q57 mil 30 en efectivo.

En conferencia de prensa realizada este lunes 8 en el Palacio Nacional de la Cultura, David Custodio Boteo, director de la PNC, amplió detalles e indicó que el operativo fue importante para recuperar el control no solo de un área determinada, sino de varias zonas afectadas por la violencia.

“Se ha logrado la captura de objetivos de alto valor sindicados de delitos graves, como asesinato, extorsión y asociaciones ilícitas, todos ellos vinculados al narcomenudeo”, indicó Boteo.

El funcionario mencionó el ataque ocurrido en una funeraria en agosto pasado y señaló que los vinculados a ese caso fueron capturados el domingo.

Añadió que para la PNC es fundamental seguir impactando la criminalidad.

Según datos de la PNC, en total se efectuaron 90 allanamientos, extendidos a San Miguel Petapa y Jutiapa, con lo que se logró la captura de 32 pandilleros.

Boteo también resaltó las requisas previamente analizadas como parte de las estrategias para contener la criminalidad en las calles.

La ministra de Gobernación en funciones, Claudia Palencia, indicó que la mara Salvatrucha está mutando para apoderarse de territorios que durante años estuvieron bajo el control de la estructura criminal conocida como “los Caradura”.

Afirmó que, respecto de ese conflicto, coordinaron con diversas instituciones los allanamientos del 7 de septiembre, con el objetivo de impactar a ambas estructuras criminales.

Destacó las 32 capturas y la incautación de drogas y armas de fuego que, según Palencia, han sido utilizadas en ataques entre ambas organizaciones delictivas.

Agregó que continuarán impactando a las estructuras que provocan violencia en el país.

“El día de ayer fue una señal de lo que podemos hacer como fuerzas de seguridad: ingresar a sectores donde no se había podido entrar por años, como es el caso de El Gallito”, puntualizó.

