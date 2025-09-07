Contra la Mara Salvatrucha: Ejecutan 96 allanamientos en varios puntos del país

Justicia

Las autoridades llevan a cabo casi un centenera de operativos, la mayoría de ellos en el barrio El Gallito, zona 3 capitalina, contra extorsiones y asesinatos.

|

El Ministerio Público (MP) informó que ejecuta este domingo 7 de septiembre al menos 96 allanamientos, principalmente en el barrio El Gallito, zona 3 capitalina.

Los operativos también se desarrollan en las zonas 3, 7, 12, San Miguel Petapa y Jutiapa, informaron las autoridades.

El MP informó que las diligencias están encaminadas contra clicas de la Mara Salvatrucha que coordinan acciones delictivas en el lugar.

Los operativos se derivan en seguimiento de varias denuncias que indican que desde esos lugar se se coordinan extorsiones y asesinatos.

Centros de operación

El MP informó que las clicas son los los Bandidos locos, Addams Locos, Santos Locos, Landívar Locos y North Side Locos.

"Dichas estructuras tienen como lugar de operaciones las zonas 3 y 7 de la ciudad capital, Villa Canales, San Juan Sacatepéquez y Jutiapa", agregó el Ministerio Público.

"Se investigan los delitos de asesinato, conspiración para cometer asesinato, asociación ilícita, obstrucción extorsiva de tránsito y delitos relacionados con la narcoactividad", agregó.

(Foto: PNC)

Captura

Como producto de estas acciones, la PNC informó que fue capturado uno de los supuestos pandilleros en El Gallito.

En un vehículos le fueron encontrados una carabina y una pistola, dijo la Policía.

(Foto: PNC)

