PNC afirma tener control de El Gallito, pese a ataques armados de este año

Dos ataques armados ocurridos este año contra personas que ingresaron por error al barrio El Gallito, zona 3, evidencian el peligro que representa ese sector, dominado por un grupo criminal dedicado al tráfico de drogas. Aunque la PNC afirma tener el control del área, recomienda no adentrarse en ella si no se conoce el lugar, a fin de evitar incidentes.

El 27 de marzo último, una familia oriunda de Sololá que siguió las indicaciones de una aplicación móvil en busca de una clínica ingresó por error al barrio El Gallito y fue atacada a balazos. El hecho ocurrió en la 13 calle A y 3a. avenida de esa zona, y como consecuencia un hombre resultó herido.

El 9 de enero último, una mujer que conducía su camioneta en la zona 3 de la capital, acompañada de otra mujer de la tercera edad, también siguió las indicaciones de una aplicación de ubicación y por error ingresó al barrio El Gallito. Sin embargo, cuando salía del lugar, sujetos le dispararon por no obedecer el alto que le marcaron.

El incidente armado se registró en la avenida Elena y 13 calle, zona 3. Ambas mujeres fueron atendidas por crisis nerviosa, informaron los cuerpos de socorro.

Vecinos del lugar han dicho que las personas que no son del sector e ingresan para visitar a un familiar deben tomar precauciones en ciertos puntos, como bajar los vidrios de los automóviles si son polarizados y obedecer si sujetos les marcan el alto, debido a que cuestionan hacia dónde se dirigen.

También destacan que, en la 14 calle y avenida del Cementerio, se erigió la escultura de un gallo para tener noción de dónde comienza dicho barrio. En ese lugar ocurrió el ataque contra una de las víctimas, debido a que es de alto riesgo ingresar por esa vía, según indican habitantes del sector.

Vecinos han señalado que en algunos sectores son víctimas de cobros por tener negocios como abarroterías o ventas de comida. No obstante, otros afirman que esas situaciones no ocurren en todo el barrio y lamentan ser objeto de estigmatización, debido a que las empresas de comida rápida y de otro tipo de encomiendas prefieren no ingresar por temor a ser víctimas de un ataque armado.

Precaución

Consultado un mando policial que prefirió omitir su nombre, aseguró que tienen el control del área y han reducido los enfrentamientos armados por la disputa de territorio para la venta de droga. Sin embargo, reconoció que El Gallito es un área roja por los hechos armados que se registraron años atrás y por los incidentes contra personas que ingresan al lugar sin conocer los riesgos, por lo que recomienda tener precaución a quienes no conocen por allí.

Agregó que constantemente hacen operaciones policiales para identificar a grupos criminales que provocan ese tipo de ataques, y reconoció que deben trabajar en estrategias para erradicar la distribución de drogas desde ese punto.

El vocero de la PNC, Edwin Monroy, refirió que el patrullaje que realiza la Policía Nacional Civil en ese lugar está a cargo de la Comisaría 11 y que, por orden del director general, David Custodio Boteo, hay personal antinarcótico para reforzar el patrullaje en el interior del barrio El Gallito.

"El trabajo tiene que ser en conjunto. No se descarta también que en algún momento fuerzas especiales de la Policía se sumen al patrullaje, a la identificación y registro de personas, esto como medida de prevención y con ello evitar ataques armados, acciones o hechos contra la vida que se puedan prevenir", explicó.

Este año se retomaron los patrullajes conjuntos con el Ejército, pero Monroy precisó que no se ha solicitado el apoyo de las fuerzas castrenses para realizar el patrullaje en el interior de ese lugar, aunque no descarta que en algún momento se pueda contar con personal militar para tener una mayor presencia.

Colaboración

El operativo más reciente que fuerzas de seguridad efectuaron en el barrio El Gallito fue el 14 de febrero del 2024, como parte de la investigación para localizar a cinco hombres que fueron vistos por última vez en un club nocturno el 5 de enero de ese año.

Según han dado a conocer investigadores policiales en distintas ocasiones, la venta de droga en el lugar está bajo el control de los Cara Dura, una estructura que controla la distribución de estupefacientes en las zonas 3, 7, 10, 11 y 12.

De acuerdo con los investigadores, la banda ha reclutado a jóvenes para su seguridad y la del barrio El Gallito, debido a que, por su edad, no permanecen más de unos meses en prisión en caso de ser detenidos.

El 13 de marzo último, autoridades de la PNC confirmaron que Luis Alfredo Álvarez Rivera, de 29 años, fue localizado muerto en la cárcel de Pavoncito. Según la institución policial, Álvarez era un sicario de la estructura criminal “Los Caradura” y se le atribuían varios ataques armados en Villa Canales.

Uno de los problemas para tomar el control total de el barrio El Gallito, es que la estructura opera con el apoyo de los vecinos a cambio de beneficios y los alertan de movimientos policiales o esconden la droga, según han indicado agentes policiales.