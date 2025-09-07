Ejecuciones, desapariciones y extorsión: Los casos de alto impacto que generaron los operativos en El Gallito

La Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) ejecutan 96 allanamientos en el barrio El Gallito, zona 3 capitalina, relacionados con al menos siete casos de alto impacto, entre ellos homicidios, secuestros, extorsiones y delitos vinculados con el sicariato.

De acuerdo con las autoridades, se busca impactar directamente a la estructura de la Mara Salvatrucha, particularmente a las clicas denominadas Bandidos Locos, Addams Locos, Santos Locos, Landívar Locos y North Side Locos.

El MP señaló que estas estructuras delictivas operan en las zonas 3 y 7 de la capital, así como en municipios como Villa Canales y San Juan Sacatepéquez, además del departamento de Jutiapa. Según las investigaciones, estos grupos coordinan actividades criminales vinculadas con extorsiones y narcomenudeo.

El director de la PNC, David Custodio Boteo, detalló que entre las investigaciones figura la muerte de un médico ocurrida en la colonia Tikal I, zona 7 capitalina, así como el asesinato de un presunto cabecilla de la estructura de los Caradura en una clínica de la zona 10.

“Son varios casos los que se están viendo, incluidos los de sicariato”, comentó el jefe policial.

El funcionario añadió que la Fiscalía contra Secuestros también participa en las pesquisas debido a la desaparición de cinco hombres vinculados con la venta de drogas en clubes nocturnos de la capital, quienes fueron reportados como secuestrados y nunca aparecieron.

Según Custodio Boteo, hasta el momento los detenidos están vinculados directamente con el sicariato y la extorsión, delitos que constituyen el principal objetivo de los operativos.

“Todos los que han sido capturados están relacionados con el sicariato, aunque detrás de eso hay un trasfondo de drogas”, explicó.

Los allanamientos están dirigidos a resolver casos de alto impacto, según las autoridades.(Foto Prensa Libre: MP)

En cuanto a las estructuras criminales, el director de la PNC indicó que también se busca desarticular a una estructura de la Mara Salvatrucha (MS), que tiene el control de drogas en el interior de ese sector.

Además, Custodio Boteo no descartó la participación de otras pandillas en el territorio, como el Barrio 18, que también mantiene presencia en los sectores donde se han llevado a cabo los allanamientos. El jefe policial indicó que las diligencias continúan en desarrollo y que se prevén más capturas en las próximas horas.

Los casos

El 14 de febrero de 2024 se reportó que autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC), el Ministerio Público (MP), el Ejército e incluso los Bomberos Voluntarios efectuaron allanamientos en el barrio El Gallito, en busca de cinco hombres desaparecidos desde el 5 de enero de ese año, quienes habían sido vistos por última vez en un club nocturno de la zona 9.

Estas diligencias incluyeron excavaciones en viviendas, mientras decenas de agentes y elementos militares custodiaban el área para asegurar el perímetro. La desaparición de esas personas estaría relacionada con la estructura de los Caradura, que, según investigadores, perdió el control de la venta de drogas en ese barrio. Actualmente, la Mara Salvatrucha y el Barrio 18 se disputan el control de ese sector.

El 25 de junio de 2025, un hombre identificado como Francisco Edgar Domínguez Higueros, presunto integrante de los Caradura, fue ultimado en el sótano de un edificio médico ubicado en la zona 10 capitalina.

El 28 de julio de 2025, el médico José Antonio Sánchez Arenales, especializado en pie diabético, también murió a balazos mientras conducía su vehículo en la colonia Tikal I, zona 7. El hecho ocurrió en la 6a. calle y 30 avenida “B”, donde autoridades y Bomberos Voluntarios describieron múltiples impactos de bala en su vehículo.

La investigación apunta a que la muerte del médico se debió a un ajuste de cuentas por conflictos personales o familiares, ya que Domínguez Higueros, ultimado en la clínica de la zona 10, era uno de los cabecillas de la estructura de los Caradura y paciente de Sánchez Arenales.

Los Caradura surgieron originalmente en el barrio El Gallito, zona 3 capitalina, como una estructura criminal dedicada al narcomenudeo y al sicariato. Con el tiempo, expandieron su control a las zonas 7, 10, 11 y 12 de la ciudad, incluso extendiendo sus operaciones a bares, discotecas y entregas a domicilio de estupefacientes.

Su despliegue ha sido objeto de planes de desarticulación. Sin embargo, las pandillas del Barrio 18 y la Mara Salvatrucha han aprovechado ese desmantelamiento para asumir el control de la venta de droga al menudeo, según los investigadores.

Resultados

En resultados preliminares, la Policía dio detalles del resultado de los operativos.