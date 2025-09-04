Farruko Pop: Gorra roja plana asociada a la MS habría provocado confusión fatal en crimen de creador de contenido

Los pandilleros del Barrio 18 habrían asesinado a Jorge Sebastián Pop Chocoj, conocido artísticamente como Farruko Pop, al confundirlo con integrante de la mara Salvatrucha. Así lo revela la hipótesis presentada este jueves 4 de septiembre, durante la audiencia de continuación del juicio contra Carlos Roberto López Ortiz y Marcos Daniel Zunun.

El detonante habría sido la gorra roja plana que Pop llevaba puesta —prenda distintiva de la Mara Salvatrucha— y su llegada en mototaxi junto con Beverly Ivón Pineda, novia de uno de los presuntos victimarios. Ambos factores habrían generado sospechas y un ataque de celos entre miembros del Barrio 18.

La audiencia tuvo lugar en el Tribunal Décimo de Sentencia Penal, donde un investigador afirmó que todos los implicados en el asesinato están muertos, excepto los dos que enfrentan juicio. De acuerdo con su testimonio, otros cuatro involucrados ya fallecieron, entre ellos el sujeto que proporcionó el arma, asesinado en Jocotales, zona 6.

También fueron localizadas sin vida dos mujeres, Beverly Ivón Pineda y Ashly Saraí, halladas enterradas en la colonia El Limón, zona 18. Según el investigador, imágenes extraídas de un teléfono celular permitieron ubicarlas. El dispositivo también contenía fotografías relacionadas con el padre de Pineda, cabecilla activo de la mara Salvatrucha, clica Locos Centrales de Chimaltenango.

Pineda mantenía comunicación con su padre y formaba parte de la clica Solo Raperos, lo cual habría provocado deslealtad hacia otros grupos. Otro posible motivo de su ejecución fue su relación sentimental con alias “Chacal”, mientras sostenía otra con Hilario Roberto Velásquez Arana. Según el investigador, esto causó celos entre los pandilleros. De hecho, el cuerpo de Farruko Pop fue marcado con las letras HSR, posiblemente alusivas a “Hilario Solo Raperos”.

Cómo se habría ejecutado el crimen

Alias “Winston”, asesinado en Jocotales, entregó el arma homicida a su hermano, Hilario Velásquez. De acuerdo con la investigación, Farruko Pop llegó en mototaxi junto con Pineda. Su gorra roja y la cercanía con la mujer habrían sido interpretadas como provocación o señal de pertenencia a la mara contraria.

Hilario no se encontraba en el lugar, pero Winston lo contactó para que cometiera el crimen. Ambos ingresaron al inmueble donde ocurrió el asesinato.

La hipótesis oficial señala que el ataque no fue ordenado por los cabecillas principales del Barrio 18. Al considerarse una acción no autorizada, otros participantes en el crimen también fueron ejecutados por su propia pandilla.

Rastro de una pizza

Días después del crimen, la tarjeta de débito de Farruko Pop fue utilizada para comprar una pizza en un centro comercial de la zona 18. En el local confirmaron que no fue él quien realizó la compra, sino dos mujeres y un hombre.

Según las pesquisas, se trataba de López Ortiz, Beverly Ivón Pineda y Ashly Saraí. Llegaron en motocicleta, compraron una pizza y se retiraron. Durante los allanamientos, se localizó en el inmueble del crimen una factura que confirmaba la compra de una pizza valorada en Q109.

Un año después

El pasado 25 de mayo se cumplió un año desde que los Bomberos Municipales localizaron el cuerpo de Farruko Pop en una residencia situada en la 15 calle “B” y 24 avenida, colonia El Limón, zona 18. El cadáver estaba enterrado en el lugar. El caso se viralizó en redes sociales y provocó indignación por la violencia del crimen.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

