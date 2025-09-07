“Siempre andaban juntos”: Conmociona muerte de niño y su tío tras accidente que quedó grabado en video

Un adulto y un menor murieron cuando un vehículo que perdió el control los embistió en San Raymundo.

Vecinos y socorristas observan el lugar del accidente en San Raymundo. (Foto: Bomberos Voluntarios).

Una cámara de seguridad captó el momento de un fatal accidente en la aldea Concepción El Ciprés, San Raymundo, que dejó dos personas muertas.

Se trata de Pedro Coc Xiquin, de 52 años, y su sobrino político Rony Porfirio Cotzajay Zepeu, de 7 años, quienes quedaron fallecidos en la acera de la calle del accidente.

En el video se observa cómo las víctimas caminan por la banqueta, cuando un vehículo pierde el control y los embiste antes de chocar contra un comercio, causándoles la muerte al instante.

Fuentes de los Bomberos Voluntarios de San Raymundo confirmaron este domingo a Prensa Libre y Noticiero Guatevisión, que el fatal hecho ocurrió la noche del sábado, cuando fueron alertados del accidente.

Testigos en el lugar dijeron a los bomberos y autoridades que el niño siempre andaba de la mano con su tío, pero que esa noche tuvieron la mala suerte de estar justo en el lugar del accidente.

La tragedia causa conmoción entre los pobladores, ya que expresaron que el menor les tenía bastante aprecio a sus tíos.

En la grabación se observa cómo, en vano, el adulto aún trata de proteger al niño.

En otro video compartido por los socorristas se ve cómo varios familiares que llegaron al lugar son atendidos por crisis nerviosa y conmoción.

Sobre el vehículo y el conducto, las fuentes dijeron que no se tienen mayores detalles, ya que vecinos organizados llegaron al lugar e intervinieron en la escena del accidente.

Video: Cortesía

