Muerte de Farruko Pop: investigador dice que crimen no estaba autorizado por la Rueda del Barrio 18, cuyo líder es El Lobo

Este jueves 4 de septiembre se desarrolla una audiencia en el juicio por la muerte de Jorge Sebastián Pop Chocoj, conocido como Farruko Pop, ocurrida en mayo de 2024 en la colonia El Limón, zona 18.



Durante la diligencia, un investigador narró cómo las pesquisas han revelado detalles del caso que llevó a juicio a Carlos Roberto López Ortiz y Marcos Daniel Zunun.

El investigador afirmó que cuatro de los implicados fueron asesinados tras el crimen de Farruko Pop. Según su declaración, se trata de Beverly Ivón Pineda, otra mujer identificada como Ashly Saraí, así como alias Winston e Hilario Roberto Velásquez Arana.

En su testimonio detalló que estos integrantes del Barrio 18 se organizaron para quitarle la vida a la víctima, aunque no obtuvieron la autorización de los cabecillas de la pandilla.





De acuerdo con la jerarquía de la clica, Marcos Daniel Zunun fungía como sicario y Carlos Roberto López Ortiz como colaborador o “bandera”. Las dos mujeres desempeñaban funciones de “paros” o “banderas”.

El investigador explicó que Aldo Dupie Ochoa Mejía, alias El Lobo, es señalado como cabecilla del Barrio 18 y que, según la estructura jerárquica, es él quien decide si se ejecutan o no los crímenes.

Añadió que los señalados no consultaron si podían cometer el asesinato y, derivado de esa acción y de otros indicios, fueron posteriormente ejecutados.



Indicó además que cuando los pandilleros tienen autorización para actuar se le denomina “tener brecha”.

El investigador señaló que en la colonia El Limón han recabado información que confirma la muerte de Hilario Roberto Velásquez Arana, aunque existe una orden de captura vigente en su contra. Se presume que fue enterrado en una vivienda del sector.

Durante la audiencia también fue reproducido un video en el que Hilario Roberto Velásquez conversa por teléfono con otro presunto pandillero, quien lo cuestiona sobre quién dio la orden de matar a Farruko Pop, cuyo cadáver fue localizado enterrado en una casa de la colonia El Limón en mayo de 2024.

