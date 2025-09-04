Caso Farruko Pop: investigador afirma que cuatro implicados en crimen están muertos

Este jueves 4 de septiembre se desarrolla la audiencia de continuación del juicio contra Carlos Roberto López Ortiz y Marcos Daniel Zunun, señalados de asesinato.

Según autoridades, ambos son integrantes de la mara del Barrio 18 y están acusados de su presunta participación en el crimen contra Jorge Sebastián Pop Chocoj, conocido como Farruko Pop.

La audiencia tiene lugar en el Tribunal Décimo de Sentencia Penal, donde un investigador afirmó que todos los implicados en el crimen contra Farruko Pop están muertos, a excepción de los dos que enfrentan juicio.

De acuerdo con el investigador, otros cuatro señalados del crimen, ocurrido en El Limón, zona 18, ya fallecieron.

“Derivado de la investigación se confirma que todos los que participaron en la muerte de Jorge Sebastián Pop están fallecidos”, afirmó.

Según la investigación, al sujeto que proporcionó el arma lo mataron en Jocotales, zona 6; mientras que Beverly Ivón Pineda y otra mujer identificada como Ashly Saraí fueron halladas enterradas en la colonia El Limón.

Indicó que imágenes extraídas de un celular ayudaron a ubicarlas. Además, el dispositivo contenía imágenes relacionadas con el padre de Beverly Ivón Pineda, integrante activo de la mara Salvatrucha, clica Locos Centrales de Chimaltenango.

Añadió el investigador que Pineda mantenía comunicación con su padre y formaba parte de la clica Solo Raperos, lo que habría causado deslealtad hacia otras clicas y, en consecuencia, su muerte.

Otro posible móvil del crimen fue su relación sentimental con alias “Chacal”, al tiempo que mantenía otra con Hilario Roberto Velásquez Arana.

Según el investigador, esto provocó celos. Uno de los pandilleros marcó el cuerpo de Farruko Pop con una cicatriz con las letras HSR, posiblemente alusivas a Hilario Solo Raperos.

Cómo habrían ejecutado el crimen

Explicó que alias Winston, quien murió en Jocotales, entregó un arma a su hermano Hilario Velásquez para que asesinara a la víctima. Según la hipótesis, Farruko llegó en mototaxi junto con Beverly Ivón Pineda, lo que habría motivado un ataque de celos o por usar una gorra plana de color rojo, distintiva de la mara Salvatrucha.

Hilario Velásquez no se encontraba en el lugar, pero Winston lo llamó para entregarle el arma. Luego, ingresaron al inmueble donde ocurrió el crimen.

La investigación establece que el crimen no fue ordenado por los cabecillas principales; por ello, se ordenó la muerte de quienes participaron en el asesinato de Farruko Pop.

Usaron tarjeta de débito de Farruko Pop

La tarjeta de débito de la víctima fue usada para comprar una pizza en un centro comercial de la zona 18. En el local confirmaron que Farruko Pop no fue quien realizó la compra, sino dos mujeres y un hombre.

Según las pesquisas, se trataba de Carlos Roberto López Ortiz, Beverly Ivón Pineda y Ashly Saraí. Llegaron en motocicleta, adquirieron una pizza y se retiraron.

El investigador resaltó que durante allanamientos en el inmueble donde ocurrió el crimen se localizó una factura que confirmaba que integrantes de la clica consumieron una pizza valorada en Q109.

Ha pasado más de un año

El 25 de mayo pasado se cumplió un año del hallazgo del cuerpo sin vida de Jorge Sebastián Pop Chocoj, conocido artísticamente como Farruko Pop, cuyo caso se viralizó en redes sociales.

Ese día, a las 10.05 horas, los Bomberos Municipales informaron que localizaron el cadáver de un joven en una residencia situada en la 15 calle “B” y 24 avenida, colonia El Limón, zona 18. Era el cuerpo de Pop, quien había sido enterrado en el lugar.