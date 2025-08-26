Hermano de Farruko Pop narra cómo fueron los últimos momentos que compartieron juntos

Con la voz entrecortada y los recuerdos aún frescos, el hermano del artista revivió ante el Tribunal los momentos finales que compartió con él, poco antes de que desapareciera. “Fue un lunes, como al mediodía. Yo estaba dormido cuando él me despertó. Me dijo que iba a salir a comprar los trajes que le pidieron para su clase de música y se despidió. Fue la última vez que hablamos”.

El testimonio fue clave para reconstruir la cronología de los hechos. Según narró, Farruko Pop había llegado la noche anterior a la vivienda que compartían. “Salimos juntos a comprar comida y nos acostamos como a las 3 de la mañana”, recordó. Al día siguiente, tenían planeado pintar el cuarto con ayuda de su tío, pero él se quedó dormido mientras su hermano salió con la intención de comprar ropa.

“Me dijo que iba a la zona 1, porque ahí le habían recomendado que se encontraban los trajes”, relató. Esa fue la última conversación entre ambos. Desde entonces, el silencio marcó el inicio de una búsqueda desesperada que comenzó horas después, cuando notaron su ausencia.

La preocupación se intensificó cuando sus familiares intentaron contactarlo sin éxito. “Le marqué como seis, siete veces… nada”, dijo. Aunque en un principio pensaron que su teléfono podría estar descargado, como había ocurrido antes, el tiempo sin noticias encendió las alarmas.

A las 16.00 horas, la familia emprendió la búsqueda por su cuenta, visitando lugares y haciendo llamadas, pero sin obtener respuestas. El joven fue reportado como desaparecido y, días después, su cuerpo fue hallado con señales de violencia, enterrado en una residencia ubicada en la colonia El Limón, zona 18 capitalina.

El juicio, que recién inicia, tiene como acusados a dos personas señaladas de su asesinato. Mientras avanza el proceso, las palabras del hermano de Farruko Pop no solo buscan justicia, sino también preservar la memoria de un joven artista que soñaba con hacer música y construir un futuro mejor.

