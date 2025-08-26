Inacif ratifica informe forense sobre Farruko Pop: cuerpo estaba envuelto en sábanas y presentaba letras en el muslo

Una perita del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) ratificó este martes 26 de agosto ante autoridades del Ministerio Público y del Juzgado Décimo Penal el informe de necropsia practicado al cuerpo de Jorge Sebastián Pop Chocoj, conocido como Farruko Pop, joven desaparecido y posteriormente hallado sin vida.

La especialista confirmó los hallazgos relevantes del examen post mórtem, entre ellos el estado de descomposición del cadáver, las condiciones en que fue entregado para su análisis y la presencia de lesiones provocadas con arma blanca.

Según la declaración ratificada, el cadáver, de sexo masculino y en estado enfisematoso -hinchado- de putrefacción, fue recibido embalado en una bolsa negra con zíper del Ministerio Público.

Agrega que, al abrir el embalaje se observó que el cuerpo estaba envuelto en varias capas de tela: una sábana de colores anudada con cinta tipo lazo a nivel del tórax y de las extremidades inferiores; una sábana blanca colocada sobre el cuerpo; una funda adicional con diseños; y otra sábana azul, localizada a nivel de la cabeza.

Durante el examen forense, la perita constató que el fallecido vestía camiseta negra con la leyenda “Armani” al frente, pantaloneta negra con cincho negro y calcetines azul oscuro.

Uno de los hallazgos más relevantes y que ha sido documentado mediante fotografía y graficación médica es la inscripción de las letras HSR en el muslo derecho, elaboradas con arma blanca post mortem, es decir, después del fallecimiento.

La ampliación del dictamen pericial incluye un conjunto de evidencias visuales —fotografías, video y diagramas anatómicos— que ilustran el trayecto de las heridas y permiten a los fiscales reconstruir los hechos.

Este análisis se suma al expediente de investigación en curso sobre las causas y circunstancias que rodearon la muerte del joven creador de contenidos.

El caso de Farruko Pop ha generado conmoción pública y múltiples pronunciamientos en redes sociales, por lo que la ratificación técnica de estos elementos forenses representa un paso importante en la búsqueda de justicia y esclarecimiento de los hechos.

Farruko Pop desapareció el 19 de mayo del 2024 y su cuerpo fue localizado seis días después en la colonia El Limón, zona 18 de la capital. El cadáver fue hallado envuelto en sábanas y enterrado.

