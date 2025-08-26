Juicio contra presuntos responsables del asesinato de Farruko Pop arranca en el Tribunal Décimo

En el Tribunal Décimo de Sentencia Penal se desarrolla el juicio contra Carlos Roberto López y Marcos Daniel Zunún, acusados del asesinato de Jorge Sebastián Pop, conocido como Farruko Pop, informaron este martes 26 de agosto fuentes judiciales.

Ambos señalados son sindicados por el Ministerio Público (MP) de participar en los delitos de homicidio agravado y asociación ilícita.

Según la Fiscalía, habrían colaborado en la planificación, ejecución y encubrimiento del crimen del creador de contenidos Farruko Pop.

Zunún participó en la audiencia por medio de videoconferencia desde la cárcel donde permanece recluido.

Familiares de la víctima asistieron al debate; uno de los hermanos de Pop declaró sobre los últimos momentos en que lo vio con vida.

Farruko Pop desapareció el 19 de mayo del 2024 y su cuerpo fue localizado seis días después en la colonia El Limón, zona 18 de la capital. El cadáver fue hallado envuelto en sábanas y enterrado.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

