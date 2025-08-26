Círculo de “El Taquero” y “El Lobo” reaparece y se investiga envío de municiones a la cárcel Renovación 1

Mientras la Policía Nacional Civil (PNC) realizaba dos operativos contra pandilleros reclusos de la Mara Salvatrucha (MS), que mantenían como rehenes a cinco personas —tres en el Centro Especializado de Reinserción, zona 13, y dos en la cárcel El Boquerón, en Cuilapa, Santa Rosa—, una pareja intentó “llevar un pedido” para los cabecillas del Barrio 18 recluidos en Renovación 1, Escuintla.

Édgar Rolando Contreras Velásquez, de 42 años, y Mónica Contreras Barrutia, de 49, llegaron hasta el ingreso de la cárcel de máxima seguridad Renovación 1, ubicada en Escuintla.

Contreras Velásquez, implicado en la muerte del capitán Byron Lima, y Contreras Barrutia, en un caso de trata de personas, están siendo investigados por sus vínculos con María Marta Castañeda Torres, actual pareja de Aldo Dupie Ochoa Mejía, alias el Lobo, cabecilla del Barrio 18, según investigadores del caso.

Los métodos de investigación empleados por la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica, la Inspectoría General y la Dirección General de Inteligencia Civil de la PNC identificaron el vehículo tipo sedán con placas P-218FTR, que transportaba ilícitos.

Sabanas y municiones presuntamente iban dirigidos a Jesús Rivas Granados, recluido en Renovación 1, presuntamente iba a recibir ilícitos ocultos en sabanas

Las primeras pesquisas apuntan a que las 461 municiones para arma de fuego, Q3 mil 460, partes de un arma y toallas de baño habrían sido enviadas para Ochoa Mejía y Manuel De Jesús Rivas Granados, alías Dimer, quien es cabecilla de la clica Solo Para Locos del Barrio 18. Ambos están recluidos en ese penal de máxima seguridad.

Según investigaciones policiales, el Lobo es cabecilla de la clica Solo Raperas (SR) y de la Rueda del Barrio 18, grupo que ha contado con apoyo de políticos y sicarios.

Dupie Ochoa Mejía, se lee en una bolsa donde presuntamente iban sabanas e ilícitos que pretendían ingresar a Renovación 1. (Foto Prensa Libre: PNC)

¿Quién es María Marta Castañeda Torres, conviviente de el Lobo?

Castañeda Torres enfrenta un juicio por la muerte de Byron Lima. Por ese mismo caso también está acusado Contreras Velásquez, quien intentó ingresar las municiones a Renovación 1. El 23 de noviembre del 2017, ambos fueron ligados a proceso penal por los delitos de asesinato y asociación ilícita; sin embargo, en julio del 2019, la jueza de alto impacto Claudette Domínguez modificó el señalamiento a encubrimiento propio, el juicio continua.

Por la muerte de Byron Lima se encuentra acusado Marvin Montiel, alias el Taquero, vinculado con Castañeda Torres y Contreras Velásquez.

En marzo del 2021, Castañeda Torres fue condenada en el caso de corrupción en la Municipalidad de San Andrés Sajcabajá, Quiché, a cuatro años de prisión conmutables mediante procedimiento abreviado.

“Castañeda Torres fue sentenciada por caso especial de estafa y condenada también a pagar más de Q3 millones en concepto de reparación digna”, informó el Ministerio Público el 8 de julio del 2022.

¿Qué está pasando a los alrededores de Renovación 1?

Luego del traslado de los 10 cabecillas de la Mara Salvatrucha y Barrio 18 a Renovación 1, autoridades de seguridad y líderes comunitarios advirtieron a la población sobre el riesgo de alquilar propiedades a personas vinculadas con estructuras criminales, especialmente en las cercanías del penal.

Durante una operación policial realizada el fin de semana último, se decomisaron armas de fuego, municiones, dos granadas y teléfonos celulares. Los capturados habían alquilado un inmueble a tres kilómetros de la prisión, lo que hace sospechar que buscaban establecerse cerca de cabecillas encarcelados para continuar coordinando actos delictivos desde el exterior.

Según información preliminar, tanto miembros del Barrio 18 como de la Mara Salvatrucha intentan instalarse en colonias cercanas a Renovación 1.

Ante esta situación, líderes comunitarios han empezado a alertar a los vecinos para que verifiquen cuidadosamente a quién alquilan sus propiedades, pues podrían facilitar operaciones ilegales o poner en riesgo la seguridad del vecindario.