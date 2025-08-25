Alertan sobre pandillas que buscan alquilar casas cerca de cárcel Renovación 1 en Escuintla

Autoridades de seguridad y líderes comunitarios adviernen a la población sobre el riesgo de alquilar propiedades a personas vinculadas con estructuras criminales, especialmente en las cercanías de la cárcel Renovación 1, en Escuintla.

Durante una operación policial realizada el fin de semana último, se decomisaron armas de fuego, municiones, dos granadas y teléfonos celulares. Los capturados habían alquilado un inmueble a tres kilómetros de la prisión, lo que hace sospechar que buscaban establecerse cerca de cabecillas encarcelados para continuar coordinando actos delictivos desde el exterior.

Según información preliminar, tanto miembros del Barrio 18 como de la Mara Salvatrucha intentan instalarse en colonias cercanas a Renovación 1. Esto representa un riesgo para los residentes del área, ya que dichas estructuras buscan fortalecer su logística y comunicación desde ubicaciones estratégicas.

Ante esta situación, líderes comunitarios han empezado a alertar a los vecinos para que verifiquen cuidadosamente a quién alquilan sus propiedades, pues podrían facilitar operaciones ilegales o poner en riesgo la seguridad del vecindario.

La Policía Nacional Civil reiteró su llamado a la población para que mantenga vigilancia y reporte cualquier actividad sospechosa. Las autoridades instan a la comunidad a colaborar en la prevención de la expansión de estas estructuras criminales en zonas residenciales.