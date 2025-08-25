Armas, granadas y capturas: amplían detalles de operativo de PNC y MP tras alerta de ataques del Barrio 18

La Policía Nacional Civil (PNC) descubrió una guarida de la pandilla Barrio 18 en un sector de Guanagazapa, Escuintla, el domingo 24 de agosto, donde cinco presuntos pandilleros activos de la clica Los Crazy Gángster planeaban ataques armados contra unidades policiales y del Sistema Penitenciario.

La alerta que recibió la PNC indicaba que los pandilleros buscaban orquestar agresiones contra las fuerzas de seguridad para presionar al gobierno y forzar el traslado de sus cabecillas a otras cárceles del país.

La información fue proporcionada por la Dirección General de Inteligencia Civil (Digici), por lo que se activaron investigaciones coordinadas con fiscales del Ministerio Público.

Las autoridades mantienen vigilancia debido a reportes de que pandillas, como el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha, se han movilizado hacia zonas cercanas al Centro de Detención Renovación I, en Escuintla. Esta guarida, se ubicaba en la lotificación Manantial, sector B, se encontraba en un perímetro de unos 18 kilómetros de ese centro.

Estos movimientos podrían estar relacionados con intentos para coordinar acciones, según la PNC, para planear posibles ataques dentro o alrededor del centro penitenciario.

Luego de recibir el aviso, agentes de Centro Antipandillas Transnacional (CAT) y la Fiscalía contra el Delito de Extorsión, en coordinación con fiscales regionales, localizaron el refugio en donde se incautó un arsenal compuesto por un fusil M16, tres pistolas —dos de ellas con registro esmerilado—, dos granadas de fragmentación de uso militar, un automóvil y seis teléfonos celulares.

Los detenidos fueron identificados como Melvin “N”, alias Liro o Demente; Abner “N”, alias El Esplit; Sergio “N”, alias Chejo; Yeferson “N”, alias El Hami; y Leticia “N”, alias Lety. Todos son cabecillas activos de la clica Los Crazy Gángster, confirmó la Policía.

La PNC ya había informado anteriormente, el 14 de agosto, sobre otra guarida vinculada a la Mara 18, ubicada a escasos metros de Renovación I, en la colonia San Carlos Canadá. En ese operativo, frustraron un plan para introducir armas al centro penitenciario, capturando en flagrancia a dos pandilleros y remitiendo a un adolescente.

El inmueble estaba a escasos metros del centro carcelario, separado únicamente por un callejón, y según la PNC, servía de apoyo logístico a Aldo Dupie Ochoa Mejía, alias “El Lobo”, recluso y cabecilla de la pandilla.

Información preliminar



En Escuintla, policías del #CAT y fiscales descubren guarida de pandilleros del Barrio 18 que custodiaban a alias "El Lobo" recluido en Renovación I, Escuintla.



Preliminarmente se reportan neutralizados y armas de fuego localizadas. pic.twitter.com/Q5wLMbsGPI — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) August 14, 2025

Cabecillas seguirán en Renovación I

Una serie de motines se ha producido en las cárceles tras el aislamiento de los cabecillas en una prisión de máxima seguridad, donde se les retiraron privilegios como televisores, visitas selectivas y otros beneficios.

El Sistema Penitenciario (SP) remarcó que los cabecillas continuarán en Renovación I, pese a los intentos de presión mediante la planificación de ataques y los motines.

El presidente Bernardo Arévalo señaló que la política de aislamiento de los cabecillas se mantiene, y que "no se negociará con criminales", en una conferencia de prensa este lunes 25 de agosto del 2025, en la que calificó los incidentes como secuestros cuando hay personal penitenciario y civiles retenidos.

Atribuyó los motines a una estrategia de las pandillas para presionar al gobierno, y enfatizó que estas medidas buscan retomar el control del Sistema Penitenciario, donde las pandillas operaban con libertad.

Persisten motines

En las últimas semanas, varias cárceles del país han registrado motines protagonizados por pandilleros que han retenido a guardias y trabajadores particulares para presionar al gobierno. En los primeros motines se reportó la muerte de un guardia penitenciario.

El sábado recién pasado, un grupo de 13 personas —entre trabajadores repartidores de alimentos y guardias — fue liberado por reos que se amotinaron en las cárceles de El Boquerón, en Santa Rosa, y Pavoncito, en Fraijanes.

#prevencion

Bomberos Municipales de la Ciudad de Guatemala están en prevención ante motín en el centro de privació de liberta para varones esto en zona 13. Privados de libertad retienen a 3 cocineros, según PNC. Información en desarrollo. pic.twitter.com/aqXOlk99RQ — Bomberos Municipales (@bomberosmuni) August 25, 2025

Este lunes 25 de agosto del 2025 se mantiene un motín activo en el Centro Especializado de Reinserción (CER) de la zona 13, conocido como Gaviotas, donde menores en conflicto con la ley penal han retenido a tres cocineros.

Arévalo informó que se están desplegando equipos especializados para negociar la liberación de los rehenes y restablecer el control del centro.

