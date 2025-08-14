Hallan centro de operaciones del Barrio 18 en Escuintla; custodiaban a alias “el Lobo” durante traslado carcelario

Agentes del Centro Antipandillas Transnacional (CAT) y fiscales del Ministerio Público (MP) localizaron este jueves 14 de agosto una guarida utilizada por presuntos integrantes del Barrio 18 en la colonia San Carlos Canadá, en la cabecera departamental de Escuintla.

Según la Policía Nacional Civil (PNC), en ese lugar se ocultaban quienes custodiaban a Aldo Dupie Ochoa Mejía, alias “el Lobo”, uno de los cabecillas trasladados recientemente al penal de máxima seguridad Renovación I. "El Lobo cumple una condena de 191 años de cárcel".

El hallazgo forma parte del operativo ejecutado tras el traslado, el pasado 30 de julio, de 10 cabecillas del Barrio 18 y de la Mara Salvatrucha desde la cárcel de Pavón, en Fraijanes, hacia el centro penitenciario Renovación I, también en Escuintla.

En esa oportunidad, Francisco Jiménez, ministro de Gobernación, detalló que el procedimiento fue planificado con antelación, y que los reos movilizados son considerados los principales articuladores de hechos violentos recientes en el país. Entre ellos figura alias “el Lobo”, uno de los más notorios cabecillas del Barrio 18.

Según el informe policial, durante el operativo de traslado se identificó la presencia de 30 pandilleros en vehículos que seguían el convoy del Sistema Penitenciario (SP) en el kilómetro 17.5 de la ruta al Pacífico. También se detectaron seis taxis piratas utilizados por supuestos pandilleros para vigilar el desplazamiento.

David Custodio Boteo, director de la Policía Nacional Civil (PNC), informó en esa ocasión que en uno de los vehículos interceptados viajaba el salvadoreño Juan Antonio Figueroa Franco, quien presenta múltiples tatuajes alusivos a pandillas. El extranjero fue remitido a Migración para los procedimientos correspondientes.

La guarida en San Carlos Canadá fue asegurada y se reportó la localización de armas de fuego y la neutralización de varios sospechosos, aunque aún no se ha revelado el número exacto de capturados.

