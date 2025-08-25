EN VIVO: Reos se amotinan de nuevo en Pavoncito y El Boquerón; ahora también en centro correccional

Nuevamente, privados de libertad de las cárceles Pavoncito, en Fraijanes, y de El Boquerón, en Santa Rosa, se amotinaron, ya que el descontento continúa por el traslado de sus cabecillas a la prisión de Renovación 1, en Escuintla.

El sábado 23 de agosto fueron liberados 13 rehenes que habían permanecido retenidos desde el viernes en las referidas cárceles.

Este motín no ha sido el único registrado en las cárceles del país, pues en días anteriores ya hubo disturbios en esos recintos y en el Centro Preventivo para Hombres, zona 18.

La inconformidad de los reos comenzó el 31 de julio recién pasado, cuando 10 cabecillas del Barrio 18 y de la Mara Salvatrucha fueron trasladados a la cárcel Renovación 1.

Los motines ya han dejado guardias del Sistema Penitenciario (SP) heridos y fallecidos.

También se informó que menores se amotinaron en el Centro Especializado de Reinserción (CER), zona 13.

Además, se informa que guardias del SP estarían retenidos.

25 de agosto 2025, 07:32h Menores se amotinan en zona 13, según la SBS

Personal de la Secretaría de Bienestar Social (SBS) informa que en el Centro Especializado de Reinserción (CER), zona 13, se registra una alteración al orden por parte de los internos.