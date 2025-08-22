EN VIVO: Mingob confirma guardias y personal retenido en motines en Pavoncito y El Boquerón

EN VIVO: Mingob confirma guardias y personal retenido en motines en Pavoncito y El Boquerón

Mingob y la PNC confirman que se registran motines en las cárceles de Pavoncito y El Boquerón.

Autoridades reportan motín en la cárcel de El Boquerón, en Santa Rosa. (Foto Prensa Libre: Daniel Samayoa)

Algunas cárceles de Guatemala nuevamente son escenario de motines protagonizados por pandilleros que exigen el cumplimiento de una serie de peticiones.

El director de la Policía Nacional Civil (PNC), David Boteo, confirmó este viernes 22 de agosto, en declaraciones a Prensa Libre y Noticiero Guatevisión, que se registran motines en las prisiones de Pavoncito, en Fraijanes, y El Boquerón, en Santa Rosa.

Indicó que los disturbios se derivan de la inconformidad de privados de libertad por los traslados de cabecillas del Barrio 18 y la Mara Salvatrucha a la cárcel de Renovación 1.

Según información preliminar del Sistema Penitenciario (SP), en Pavoncito hay tres guardias retenidos, la misma cantidad en El Boquerón, y cuatro repartidores de alimentos también están retenidos.

Los anteriores motines ya han dejado guardias del SP fallecidos y heridos.

Clock icon 22 de agosto 2025, 10:45h

Fuerzas de seguridad esperan juez para exhibición personal de guardias del SP

Soldados del Ejército de Guatemala y agentes de la Policía Nacional Civil se encuentran afuera de la prisión El Boquerón, en Santa Rosa.

El director de la PNC confirma que los reos involucrados en el motín pertenecen a la Mara Salvatrucha.

Clock icon 22 de agosto 2025, 09:22h

Pandilleros piden hablar con autoridades

El director de la PNC, David Boteo, indicó que una de las peticiones de los pandilleros es que quieren hablar con altas autoridades del Ministerio de Gobernación, Sistema Penitenciario y la Policía Nacional Civil.

Clock icon 22 de agosto 2025, 09:13h

Ministro de Gobernación confirma los motines

“Los secuestros ocurridos hoy en Fraijanes y en El Boquerón, en contra de personal del Sistema Penitenciario son intentos desesperados de pandilleros que buscan llamar la atención y presionar al Estado para recuperar a sus líderes recluidos en Renovación 1”, afirmó el funcionario.

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Elmer Vargas

Periodista de Guatevisión asignado a temas de Seguridad y Justicia, con experiencia de cuatro años en fotografía y en coberturas periodísticas.

Barrio 18 Cárcel El Boquerón Cárcel Fraijanes Mara Salvatrucha Motines en cárceles 
