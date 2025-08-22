Cabecillas de pandillas, liderados por “El Diabólico”, toman como rehenes a 13 guardias en dos cárceles de Guatemala

Durante los últimos 22 días, pandilleros del Barrio 18 y de la Mara Salvatrucha (MS-13) han realizado siete motines, que han dejado muerto a un guardia del SP, daños a la cárcel de máxima seguridad Renovación y sometimiento a los guardias de El Boquerón, Pavoncito, Fraijanes 2 y el Preventivo para Varones de la zona 18.

El jueves 14 de agosto, en El Boquerón —ubicado en Cuilapa, Santa Rosa— y en Pavoncito, en Fraijanes, Guatemala, hubo motines que se extendieron por tres días. Pedro Velásquez Alonzo, guardia del SP, fue asesinado por los reos durante los disturbios y las autoridades hasta el momento no han podido identificar a los responsables.

Este viernes 22 de agosto, los privados de libertad sometieron nuevamente a los uniformados encargados del control en esos dos penales. Según datos del Ministerio de Gobernación, son 13 los guardias que permanecen como rehenes: seis en El Boquerón y siete en Pavoncito.

El informe de la Policía Nacional Civil (PNC) indica que, en Pavoncito, los uniformados entregaban comida a los reos cuando fueron sorprendidos. Luego, cuatro de ellos fueron llevados al techo del penal, rodeados de reclusos de la MS armados.

“En estos momentos estableciendo que en el área de anexo donde se encuentran privados de libertad de la mara MS mismos portando armas de fuego”, detalla la Policía.

Además, señalaron que la petición de los reclusos es trasladar a cinco cabecillas de la MS que permanecen en Renovación 1.

“El Diabólico quiere volver a operar desde prisión, quiere otra vez sus privilegios. Esos reos responden a ese cabecilla y por eso son los motines”, dijo un guardia del SP.

Jorge Yahir de León Hernández, alias El Diabólico, cabecilla de la Mara Salvatrucha, fue trasladado el 31 de julio a Renovación 1 y cinco días después le incautaron Q192 mil en efectivo que habría ingresado a la cárcel de máxima seguridad, presuntamente con ayuda de custodios.

“El Diabólico” pidió conversar con los altos mandos de la PNC y del SP hace una semana. Los funcionarios llegaron hasta el kilómetro 68 de Escuintla, donde se encuentra el penal. El cabecilla solicitó una colchoneta y ser reubicado en otra área. Ambas peticiones fueron concedidas, según autoridades del Ministerio de Gobernación.

¿Qué dicen el SP y el Ministerio de Gobernación?

Se pidió una postura a Ludin Godínez, director del SP, pero no respondió a las interrogantes.

El Ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, escribió en su cuenta de X que los secuestros ocurridos en Fraijanes y en El Boquerón, en contra de personal del Sistema Penitenciario, son intentos desesperados de pandilleros que buscan llamar la atención y presionar al Estado para recuperar a sus líderes recluidos en Renovación1.

"Tanto el Sistema Penitenciario como la Policía Nacional Civil actúan conforme a protocolos establecidos para este tipo de situaciones. Nuestra prioridad es proteger la vida de los rehenes y restablecer el orden, sin ceder un solo paso ante estos criminales. Los líderes de las pandillas no se van a trasladar, permanecerán en Renovación1 y seguirán sin ninguna capacidad de dirigir sus estructuras criminales", comentó.