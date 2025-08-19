SP confirma reubicación interna de cabecillas de pandillas en Renovación 1 tras motines

Tras una semana de motines en los que reclusos tomaron como rehenes a guardias, autoridades de la Dirección General del Sistema Penitenciario (SP) confirmaron que se llevó a cabo una reubicación interna de los cabecillas de pandillas dentro de la cárcel Renovación 1, en Escuintla.

Los disturbios fueron originados por el desacuerdo entre integrantes de las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha ante la permanencia conjunta de sus cabecillas en el mismo centro.

Aunque el SP afirma que los reos no tienen privilegios, señaló que “están de acuerdo” con los nuevos espacios donde fueron ubicados.

“No estaban de acuerdo con que las dos agrupaciones permanecieran en dicho centro (Renovación 1), entonces se reubicaron ahí mismo, en otros espacios. No tienen privilegios, no es que cuenten con áreas amplias como las que, quizá, les habían sido permitidas por gobiernos anteriores. De hecho, ellos están de acuerdo con el lugar en el que se encuentran actualmente”, expresó Ludin Godínez, director del SP, durante una citación con la Comisión de Gobernación.

En Renovación I hay 163 privados de libertad distribuidos en cuatro sectores. Según Godínez, los internos solo tienen derecho a dos visitas al mes y pueden hacer llamadas a sus familiares cada 15 días. Además, hay monitoreo permanente.

El funcionario agregó que se utilizan equipos de rayos x para evitar el ingreso de ilícitos en alimentos o encomiendas de los visitantes.

En los últimos meses se han detectado drogas, chips y otros objetos prohibidos al momento de ingresar al centro.

Las autoridades aseguran que buscan mejorar las condiciones laborales de los guardias y rotarlos periódicamente, para evitar que sean presionados por los reclusos, quienes podrían sobornarlos o amenazarlos para introducir ilícitos en los centros carcelarios.

