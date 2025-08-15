Pandilleros provocan más motines en cárceles y se reporta un guardia del SP muerto y otros retenidos

Los motines se registraron el jueves 14 de agosto de forma casi simultánea en las cárceles de El Boquerón, Cuilapa, Santa Rosa, y Pavoncito, Fraijanes, donde están recluidos integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13). Hasta el momento se reporta que seis guardias están retenidos por los reos.

En el primer centro carcelario, los disturbios iniciaron a las 17.25 horas. Los pandilleros de la MS-13 habrían disparado contra el guardia del SP, Pedro Velásquez Alonzo.

“En la entrada principal, en el patio, se encontraba el guardia con una herida en el pecho y orificio de salida”, señala un informe.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) trasladaron al herido en la unidad STR-099 a la emergencia del Hospital de Cuilapa, Santa Rosa. En un video se observa que el herido se queja cuando lo bajan de la palangana del picop policial y lo suben a una camilla. Preliminarmente se dio a conocer que Velásquez murió en el hospital.

Los cabecillas de El Boquerón dijeron a la PNC y al SP que liberarían a los seis guardias cuando se cumpliera su petición de trasladar a los dirigentes de la MS a otro centro carcelario. El pasado 31 de julio, cinco cabecillas que integran el Concejo de los Nueve —una especie de directiva que toma las decisiones de la estructura criminal— fueron trasladados a la cárcel de máxima seguridad Renovación 1. Ese día también se trasladó a los cabecillas del Barrio 18, integrantes de la Rueda del Barrio 18, considerados los máximos responsables de esa organización.

En El Boquerón, donde están recluidos 366 “paisas” (reos que no se identifican con ninguna mara) y 297 pandilleros de la MS, llegaron cuerpos de socorro, jefes de la PNC y del SP, según el informe.

“A las 21.30 horas del jueves 14 de agosto, personal de Derechos Humanos intentó entablar un diálogo con las personas privadas de libertad, pero rechazaron dicha diligencia”, señala el documento.

Los reclusos de El Boquerón dijeron que hablarían únicamente con los “altos mandos de la PNC y del SP”.

Se solicitó una postura a Ludin Astolfo Godínez, director del SP, pero al cierre de esta nota no respondió a qué negociaciones llegó con los reos ni qué acciones tomaría para retomar el control de los penales del país.

Más motines

El martes 12 de agosto, cinco pandilleros del Barrio 18 dirigieron un motín en el Preventivo para Varones de la zona 18 y tomaron como rehenes a seis guardias del SP. De forma casi simultánea, en la cárcel de Fraijanes 2, integrantes de esa misma mara realizaron las mismas acciones y retuvieron a cinco miembros del SP.

Datos del Ministerio de Gobernación señalan que en el Preventivo hay 640 reclusos que se identifican como integrantes del Barrio 18 y 250 en Fraijanes 2.

El Comando Antisecuestros de la PNC rescató, sin uso de la fuerza, a los 11 uniformados 18 horas después de los motines.

“Con el respaldo absoluto del presidente Bernardo Arévalo, nos mantuvimos firmes en una posición inquebrantable: Guatemala no negocia con criminales. No hubo ningún acuerdo y, mucho menos, se trasladó a los cabecillas ‘El Lobo’ o ‘El Diabólico’ del lugar donde están ahora”, aseguró Francisco Jiménez, ministro de Gobernación, un día después del motín.

Trasladados a la cárcel de Renovación 1

Este es el listado de los reos trasladados a la cárcel Renovación 1, en Escuintla, según el ministro de Gobernación.

Barrio 18:

El que dirige esa pandilla es Aldo Dupie Ochoa Mejía, de 40 años, quien más de mil años de condena por los delitos de asesinato, robo, asociaciones ilícitas, robo agravado, y asesinato en grado de tentativa.

Aldo Duppie Ochoa Mejía, “El Lobo”

Wilder Rodríguez Aguilar, “El Pato”

Mayro De León Hernández, “Viejo Zacapa”

Jarvin Leonel Itzoy Cruz, “El Crazy”

Manuel de Jesús Rivas Granados, “El Drimer”

Mara Salvatrucha:

Ese grupo es dirigido por Jorge Yahi de León Hernández, quien cumple una condena de 168 años por haber ordenado la muerte de cuatro personas que fueron decapitadas y cuyos restos fueron abandonados frente al Congreso de la República; frente al centro comercial Tikal Futura; en la colonia Lavarreda, zona 18, y en la colonia La Paz, zona 4 de Villa Nueva.