Pese a la muerte de un guardia en motín de El Boquerón, autoridades no consignaron a ningún reo

Justicia

Pese a la muerte de un guardia en motín de El Boquerón, autoridades no consignaron a ningún reo

La PNC y el MP pretendían trasladar a reos vinculados al motín, pero los guardias del Sistema Penitenciario que fueron retenidos no esperaron a los investigadores.

Luisa Laguardia

y

|

Guardias Sistema Penitenciario cárcel El Boquerón

Las autoridades informan que los cinco guardias penitenciarios que fueron retenidos por reos en la cárcel El Boquerón, y fueron liberados este sábado, se retiraron antes de la llegada de los investigadores y se suspendió el traslado de los privados de libertad relacionados al motín reportado desde el 14 de agosto. (Foto Prensa Libre: Daniel Samayoa).

Un motín ocurrido el 14 de agosto en la cárcel de El Boquerón, en Cuilapa, Santa Rosa, dejó como saldo la muerte de un guardia penitenciario. Aunque las autoridades señalaron a cinco reos de la Mara Salvatrucha como presuntos responsables, finalmente no fueron trasladados ni consignados.

El 16 de agosto, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), investigadores del Ministerio Público (MP) y efectivos del Ejército de Guatemala llegaron al centro carcelario para efectuar el traslado de los señalados.

Sin embargo, la diligencia fue suspendida porque los guardias que habían sido retenidos durante el motín abandonaron la prisión horas antes, durante el cambio de turno, por lo que no estaban presentes para identificar a los responsables.

En el lugar, la PNC localizó una pistola que presuntamente fue utilizada en el ataque contra el guardia fallecido. El arma fue embalada como evidencia por el MP, que continuará con las investigaciones para establecer quién disparó.

La noche del 15 de agosto, la PNC informó que dos guardias fueron liberados y atendidos por socorristas. Al día siguiente, se confirmó que otros cinco también habían sido liberados y que no se les despojó de sus armas.

De forma casi simultánea al motín en El Boquerón, también se registraron disturbios en la cárcel de Pavoncito, lo que elevó la tensión en el sistema penitenciario del país.

Agentes de la Policía Nacional Civil y del Ministerio Público pretendían trasladar a los cinco reos vinculados al motín en la cárcel El Boquerón, en Cuilapa, Santa Rosa. (Foto Prensa Libre: Policía Nacional Civil).

Motines recientes en cárceles

El 12 de agosto, el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, informó sobre motines en el Centro Preventivo para Hombres de la zona 18 y en la cárcel Fraijanes 2.

Según el funcionario, los pandilleros exigen que los cabecillas de sus estructuras criminales sean devueltos a las cárceles desde las cuales ejercían control, tras ser trasladados a la prisión de Renovación 1.

Ese día, 11 guardias fueron retenidos y liberados tras algunas horas.

El 31 de julio, 10 cabecillas del Barrio 18 y de la Mara Salvatrucha fueron trasladados a Renovación 1, en Escuintla. Jiménez aseguró que los reos permanecen en aislamiento absoluto y bajo vigilancia las 24 horas.

“Sin acceso. Sin privilegios. Sin capacidad para dirigir ni coordinar absolutamente nada”, escribió en su cuenta de X.

ESCRITO POR:

Gabriel Molina

Periodista y fotógrafo de Prensa Libre en el equipo de Inmediatez y Tendencias.

Lee más artículos de Gabriel Molina
Luisa Laguardia

Luisa Laguardia

Periodista de Guatevision especializada en investigación, certificada en persuasión con datos por el INCAE Business School, y con experiencia en medios escritos, radiales, digitales y televisivos.

Lee más artículos de Luisa Laguardia

