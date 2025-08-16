PNC confirma que cinco guardias penitenciarios fueron liberados en la cárcel de El Boquerón

El 31 de julio recién pasado, el Ministerio de Gobernación (Mingob) informó sobre el traslado de 10 cabecillas de las maras Barrio 18 y Salvatrucha.

Los reos fueron llevados de la cárcel de Fraijanes a la prisión de Renovación 1, en Escuintla.

En esa ocasión, el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, escribió en X: "Diez criminales de altísima peligrosidad, intocables por gobiernos anteriores, ahora están bajo aislamiento absoluto, con vigilancia total las 24 horas del día. Sin acceso. Sin privilegios. Sin capacidad para dirigir ni coordinar absolutamente nada".

Estos traslados no pasaron desapercibidos para los pandilleros, quienes han efectuado motines en algunas prisiones como medida de protesta.



Uno de los motines se registró el jueves 14 de agosto, de forma casi simultánea, en las cárceles de El Boquerón, Cuilapa, Santa Rosa, y Pavoncito, Fraijanes, donde están recluidos integrantes de la Mara Salvatrucha.

Según información de las autoridades, los pandilleros mantuvieron retenidos a guardias del Sistema Penitenciario (SP) y se reportó la muerte de uno de los uniformados, quien habría fallecido por heridas de bala.

La noche del viernes 15 de agosto, la Policía Nacional Civil (PNC) informó que dos guardias del SP fueron liberados y auxiliados por bomberos.

Se continúa implementando nuevas estrategias de investigación para dar con la liberación de las demás víctimas, afirmó el informe policial.

Liberan a guardias del SP

Este sábado 16 de agosto la PNC confirmó que cinco guardias del SP continuaban retenidos en la cárcel de El Boquerón, en Santa Rosa.

Sin embargo, posteriormente la Comisaría 32 afirmó que los cinco guardias ya fueron liberados y que no les fue quitada su arma.

Otros incidentes en prisiones



El 12 de agosto, el ministro Jiménez confirmó motines en el Preventivo para Hombres de la zona 18 y en la cárcel de Fraijanes 2.



Según el funcionario, las maras coordinaron motines en el sector 11 del Preventivo de la zona 18 y en Fraijanes 2.

Exigen al Estado de Guatemala que sus máximos líderes regresen de Renovación 1 a las cárceles donde antes ejercían su poder criminal, añadió en esa oportunidad.



Ese día, al menos 11 guardias del SP estuvieron retenidos y fueron liberados luego de varias horas.

