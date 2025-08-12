Mingob revela detalles de guardias del SP retenidos por cabecillas del Barrio 18 en dos cárceles

Los cabecillas de las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha fueron trasladados el pasado 31 de julio a la cárcel Renovación 1, en Escuintla. En los últimos 12 días, en ese centro se ha registrado un motín, un enfrentamiento armado fuera del penal y el hallazgo de un maletín con Q192 mil en efectivo.

No solo en esa prisión hubo disturbios tras el traslado de los cabecillas, quienes purgan condenas de más de 100 años por delitos como homicidio, asesinato, secuestro y extorsión. Este martes 12 de agosto, reclusos de las cárceles Fraijanes 2 y Preventivo para Varones de la zona 18 provocaron motines casi simultáneos.

De acuerdo con el Ministerio de Gobernación (Mingob), los internos del Preventivo para Varones de la zona 18 y del penal de Fraijanes 2 tomaron como rehenes a más de 10 guardias del Sistema Penitenciario (SP).

En Fraijanes 2, el subdirector del centro y personal encargado de evitar el ingreso de ilícitos están retenidos. Además, cuerpos de socorro informaron que desde ese penal trasladaron a dos guardias heridos y señalaron que hay un tercero lesionado, pero los reos impidieron su traslado a un centro asistencial.

Según las autoridades, se han activado los protocolos para retomar el control de ambos centros y rescatar a los uniformados.

Datos del Mingob señalan que en el Preventivo hay 640 privados de libertad que se identifican como integrantes del Barrio 18 y 250 en Fraijanes 2.

En el sector 11 del Preventivo se encuentra la facción de la pandilla denominada La Rueda del Once, cuyos integrantes retienen a ocho guardias del equipo élite.

¿Qué dice el Ministerio de Gobernación sobre los motines?

“Hoy, las pandillas han dado un paso más en su desesperación. Coordinaron motines en el sector 11 del Preventivo de la zona 18 y en Fraijanes 2. Exigen al Estado de Guatemala que sus cabecillas regresen de Renovación 1 a las cárceles donde antes ejercían su poder criminal”, dijo Francisco Jiménez, ministro de Gobernación.

Afirmó: “Estos criminales, responsables de extorsionar al país y de asesinar a nuestra gente, hoy retienen con violencia a valientes guardias del Sistema Penitenciario que se negaron ante sus amenazas”.

“Que les quede claro: el Estado de Guatemala no se doblegará ante ustedes. Lo más fácil sería negociar, como lo hicieron las administraciones anteriores. Y eso no va a pasar”, agregó el funcionario.

Añadió: “Los cabecillas, aislados en Renovación 1, ya intentaron amotinarse y corromper el sistema. Pero fueron devueltos al orden y reubicados en máxima reclusión: sin privilegios, sin concesiones y así seguirán”. También se informó que hay guardias retenidos.