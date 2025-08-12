Mingob confirma motín de pandilleros en el Preventivo de la zona 18 y en la cárcel Fraijanes 2

Justicia

Mingob confirma motín de pandilleros en el Preventivo de la zona 18 y en la cárcel Fraijanes 2

Ministerio de Gobernación confirma incidentes en el Preventivo de la zona 18 y en la cárcel de Fraijanes 2.

Lourdes Arana

y

|

AFUERA DEL PREVENTIVO. ZONA 18

Autoridades conforman motín en el Centro Preventivo de la zona 18. (Foto Prensa Libre: Daniel Samayoa)

El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, confirma que este martes 12 de agosto se registran motines en el Preventivo para Hombres de la Zona 18 en la cárcel de Fraijanes 2.

“Hoy las pandillas han dado un paso más en su desesperación”, afirmó.

Según el ministro, las maras “coordinaron motines en el Sector 11 del Preventivo de la zona 18 y en Fraijanes 2”.

“Exigen al Estado de Guatemala que sus máximos líderes regresen de Renovación 1 a las cárceles donde antes ejercían su poder criminal”, añadió.  

EN ESTE MOMENTO

Brote de gusano barrenador podría causar catástrofe y diezmar fauna silvestre en Guatemala y la región

Infraestructura petrolera Petén Guatemala Perenco

Fin de una era petrolera: Las acciones para tomar el control del campo Xan y activos operados por Perenco

Afirmó: “estos criminales, responsables de extorsionar al país y de asesinar a nuestra gente, hoy retienen con violencia a valientes guardias del Sistema Penitenciario (SP) que se negaron ante sus amenazas”.  

“Que les quede claro: el Estado de Guatemala no se doblegará ante ustedes. Lo más fácil sería negociar, como lo hicieron las administraciones anteriores. Y eso no va a pasar”, según el funcionario.

Agregó: “los líderes pandilleros, aislados en Renovación 1, ya intentaron amotinarse y corromper el sistema. Pero fueron devueltos al orden y se reubicaron en máxima reclusión: sin privilegios, sin concesiones y así seguirán”. También se informó que hay guardias retenidos.

Los Bomberos Voluntarios han informado que en el Preventivo para Hombres de la zona 18 se reporta un guardia y un reo heridos.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lourdes Arana

Lourdes Arana

