¿Bajará el precio de la gasolina? Autoridades ven margen para que la E10 sea más barata

A menos de un mes de la entrada en vigor de la gasolina E10 en Guatemala, las autoridades aseguran que la nueva mezcla podría representar un ahorro para los consumidores, aunque enfatizan que la medida fue impulsada principalmente por sus beneficios ambientales y de salud pública.

Durante la presentación de los resultados de una prueba piloto realizada por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y el Centro de Procesos Industriales de la Universidad del Valle de Guatemala (UVG), el viceministro de Minería e Hidrocarburos, Erwin Barrios, explicó que existen varios factores que apuntan a una posible reducción en el precio del combustible una vez que la mezcla comience a comercializarse de forma obligatoria a partir del 30 de junio del 2026.

¿Por qué la gasolina E10 podría ser más barata?

La E10 es un combustible compuesto por 90% de gasolina y 10% de etanol, un biocombustible producido a partir de materias primas de origen vegetal.

Según Barrios, uno de los elementos que podría favorecer una disminución en el precio es que el etanol históricamente ha tenido un costo menor que la gasolina convencional, menos uso de gasolina como base y menos impuestos.

El etanol históricamente ha sido más barato que la gasolina.

Al aumentar el octanaje de la mezcla, permite utilizar una gasolina base de menor costo.

El etanol no paga el impuesto a los derivados del petróleo por tratarse de un biocombustible.

"Teníamos una discusión con los importadores sobre cuánto bajaba, porque estábamos de acuerdo en que sí baja, entonces dejamos de discutirlo porque eso obviamente es un tema de mercado". Erwin Barrios, viceministro de Minería e Hidrocarburos del MEM

Con base en los análisis realizados por las autoridades y representantes del sector, la reducción podría ubicarse entre Q0.50 y Q1.50 por galón, aunque el monto definitivo dependerá del comportamiento del mercado.

El precio dependerá de la libre competencia

El viceministro aclaró que el Gobierno no puede garantizar una rebaja específica porque Guatemala opera bajo un esquema de libre mercado.

En ese sentido, indicó que el precio final será resultado de las negociaciones entre productores de etanol, importadores de combustibles y distribuidores.

“El Ministerio no controla precios. La dinámica de compra y venta entre los distintos actores de la cadena será la que determine el valor final que pagará el consumidor”, señaló.

Por ello, aunque las condiciones técnicas y tributarias apuntan a una reducción en los costos, el impacto exacto solo podrá medirse cuando la mezcla E10 empiece a venderse en las estaciones de servicio del país.

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El objetivo principal no es económico

Pese a la expectativa de una posible disminución en el precio de la gasolina, Barrios insistió en que la implementación de la E10 responde principalmente a objetivos ambientales y de salud pública.

Según explicó, Guatemala busca diversificar su matriz energética, reducir la dependencia de combustibles derivados del petróleo y disminuir las emisiones contaminantes generadas por el parque vehicular.

Asimismo, destacó que el etanol sustituye aditivos como el MTBE (mezcla de isobutileno y metanol), una sustancia utilizada para elevar el octanaje de la gasolina y que ha sido restringida o prohibida en varios países debido a sus posibles efectos sobre el ambiente y la salud.

Estudios reportan menos emisiones contaminantes

Durante la actividad, el director del Centro de Procesos Industriales de la UVG, Gamaliel Zambrano, presentó los resultados de una investigación realizada con 10 motocicletas representativas del parque vehicular nacional.

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Los ensayos mostraron una reducción de entre 13% y 21% en las emisiones equivalentes de dióxido de carbono (CO₂) por kilómetro recorrido al utilizar la mezcla con etanol.

El investigador explicó que la disminución de emisiones contribuiría a reducir la acumulación de contaminantes en la atmósfera y la presencia de compuestos que pueden afectar fuentes de agua subterránea.

La Universidad del Valle de Guatemala acumula más de una década de experiencia en la investigación de biocombustibles, evaluando su desempeño, eficiencia e impacto ambiental en distintos tipos de vehículos", destacó Gamaliel Zambrano.

"No es un tema nuevo para nosotros. Llevamos más de diez años investigando biocombustibles en Guatemala y generando evidencia técnica sobre su impacto en motores, emisiones y desempeño vehicular. La implementación de la mezcla E10 está respaldada por años de estudios realizados en el país" Gamaliel Zambrano, director del Centro de Procesos Industriales de la UVG.

Beneficios para la salud se verían a largo plazo

Zambrano indicó que los mayores beneficios de la medida podrían reflejarse en la salud de la población, aunque sus efectos no serán inmediatos.

Explicó que la reducción de emisiones contaminantes podría contribuir, con el paso de los años, a disminuir la incidencia de enfermedades respiratorias y otros padecimientos asociados a la mala calidad del aire.

Según el investigador, al reducir la exposición constante de las personas a contaminantes provenientes de los vehículos, se espera una mejora gradual en los indicadores de salud pública.

medida que tardó más de 30 años en aplicarse

La implementación de la gasolina E10 no es una medida reciente. Su origen se remonta a la Ley del Alcohol Carburante, aprobada en 1985 con el objetivo de promover el uso de combustibles renovables en el país.

Décadas después, el proyecto tomó forma con la emisión del Acuerdo Gubernativo 159-2023, que estableció las condiciones para incorporar un 10% de etanol a las gasolinas comercializadas en Guatemala.

Aunque su entrada en vigencia estaba prevista inicialmente para enero de 2025, fue aplazada para permitir que las estaciones de servicio adecuaran su infraestructura. Ahora, tras completar ese proceso, la mezcla E10 comenzará a venderse de forma obligatoria a partir del 30 de junio del 2026.