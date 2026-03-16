Guatemala usará gasolina con etanol desde junio: Gobierno asegura que los motores no se verán afectados

Las autoridades reiteraron que a partir del 30 de junio entrará en vigencia en Guatemala la gasolina E10, una mezcla que incorporará 10% de etanol. Según el Gobierno, esta medida podría ayudar a reducir el impacto de las variaciones internacionales del petróleo en los precios locales, además de aportar beneficios ambientales y de eficiencia energética.

El presidente Bernardo Arévalo aseguró que la incorporación de etanol no afectará a los vehículos que circulan en el país, ya que la mayoría de automóviles importados están fabricados para operar con este tipo de mezcla.

Durante la conferencia de prensa, el mandatario recordó que Guatemala no produce vehículos y que prácticamente todos los automóviles provienen de mercados como México, Estados Unidos, Brasil y Europa, donde el uso de etanol en combustibles es común desde hace años.

“Todos nuestros vehículos son importados”, afirmó Arévalo, al explicar que los autos fabricados para esos mercados ya están diseñados para cumplir con estándares internacionales que incluyen combustibles mezclados con etanol.

El gobernante subrayó que, debido a ello, los vehículos “ya vienen listos desde hace décadas para funcionar con etanol”, pues deben comercializarse en países donde este componente forma parte habitual de la gasolina.

Arévalo también señaló que en otros países donde se ha implementado esta mezcla no se han reportado problemas generalizados en el funcionamiento de los automóviles. Añadió que el etanol actúa como un aditivo oxigenante, similar a otros compuestos que ya se utilizan para mejorar la combustión.

“En vez de usar un aditivo químico, le estamos poniendo un aditivo de origen orgánico”, expresó.

Por su parte, el viceministro encargado del Área de Minería e Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (MEM), Erwin Barrios, afirmó que parte de la preocupación pública responde a “mucha desinformación” sobre el funcionamiento de la mezcla E10.

“Están sembrando terror sobre que se van a descomponer los carros, eso es falso. Cualquier motor que use gasolina súper o regular y funciona hoy, funcionará igual el 30 de junio y en el futuro”, sostuvo el funcionario.

Barrios explicó que el etanol funciona como un oxigenante que sustituye a otros compuestos más contaminantes e incluso dañinos para la salud y el ambiente. En ese sentido, aseguró que no debería haber preocupación, siempre que se garantice la calidad del combustible.

Además, indicó que el MEM impulsará una campaña de comunicación para desmentir mitos sobre el uso del etanol y brindar información científica y técnica a la población.