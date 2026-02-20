EE. UU. reafirma respaldo a la mezcla de etanol en gasolinas y recuerda compromiso, mientras aumentan críticas

Mientras que el presidente de la República, Bernardo Arévalo, y, por aparte, la Embajada de Estados Unidos expresaron su respaldo al mandato de incorporar etanol al 10% (E10) en la gasolina.

EE. UU. recuerda que etanol es un compromiso asumido

La embajada informó sobre una reunión entre el encargado de negocios de EE. UU. en Guatemala, John Barrett, y representantes de ese país, en la cual reafirmó el respaldo a la implementación del etanol y recordó el compromiso asumido por Guatemala, que incluye impulsar la compra del producto estadounidense.

El etanol es parte del compromiso adquirido por Guatemala en el Acuerdo de Comercio Recíproco, mediante el cual se solicitó la reducción del arancel del 10% impuesto desde abril del 2025.

La Embajada de EE. UU. en Guatemala divulgó en su cuenta en X que Barrett sostuvo una productiva conversación con la Junta Directiva de Agexport sobre el comercio exterior. Y, que en la reunión se reiteró la importancia de implementar la mezcla con etanol, que, según la embajada, “es una solución segura para todos los vehículos y motocicletas, beneficiosa para la economía guatemalteca, y pieza clave del acuerdo de comercio recíproco para avanzar hacia cero aranceles”.

Amador Carballido, director general de Agexport, confirmó que Barrett manifestó el apoyo de EE. UU. a la entrada en vigor del mandato. Indicó que preocupa la intención de ciertos sectores por bloquear la aplicación de la mezcla, e incluso, que hay una propuesta en el Congreso para derogar la Ley de Alcohol Carburante.

En esa reunión Agexport manifestó su respaldo a la norma, al considerar que traerá beneficios como ahorro en combustible y mejora ambiental, dijo el ejecutivo.

Carballido señaló que se trata de una ley antigua, pero vigente, que otros países ya implementan con éxito. “No puede ser que Guatemala siga buscando explicaciones a dudas que ya fueron respondidas” con la experiencia registrada en otros países, añadió.

Agregó que, como sector exportador, respaldan que la norma se aplique, sobre todo porque ahora forma parte del convenio comercial con EE. UU.

En el anexo 3, sección D, del Acuerdo Comercial Recíproco, se reconoce el mandato del etanol y se establece el compromiso de “hacer los esfuerzos” por adquirir 50 millones de galones de etanol al año desde EE. UU., para incorporar la mezcla.

Carballido explicó que, aunque el volumen de compra no es completamente obligatorio, representa un compromiso que debe cumplirse. Además, indicó que la producción local no basta para cubrir la demanda, por lo que sería necesario importar desde mercados cercanos como el estadounidense.

Apoyo presidencial

El presidente Arévalo afirmó el 18 de febrero que se mantiene la implementación del E10 a partir de la fecha prevista. “La postura presidencial es clarísima: se está trabajando, es una decisión tomada, está en la ley, y necesitaba un reglamento. Seguimos adelante y se está dialogando con distintos sectores para explicar la situación”, afirmó.

Preparativos e incertidumbre

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) continúa los preparativos y prevé tener todo listo en mayo del 2026, según el viceministro de Hidrocarburos, Erwin Barrios.

El Acuerdo Gubernativo 257-2025, aprobado en diciembre del 2025, puso en vigencia el Reglamento General de la Ley de Alcohol Carburante, que establece incorporar 10% de etanol en las gasolinas a partir del 30 de junio del 2026. Esta medida había sido aplazada en varias ocasiones por gobiernos anteriores.

En semanas recientes, el tema recobró notoriedad en el Congreso, donde algunas bancadas han propuesto que el uso de la mezcla no sea obligatorio.

Expendedores: sin infraestructura lista

La Asociación Guatemalteca de Expendedores de Gasolina (Ageg) expresó su postura ante diputados. Enrique Meléndez, director ejecutivo de Ageg, afirmó que no se oponen a la mezcla, siempre que sea opcional, ya que el consumidor debería elegir el tipo de combustible.

Meléndez señaló la necesidad de mesas técnicas para evaluar la implementación. Indicó que las estaciones aún no están listas, ya que sus certificaciones actuales no contemplan mezclas E10. Agregó que no existe una hoja de ruta clara ni protocolos oficiales.

En cuanto a la infraestructura de los expendios, afirmó que las estaciones de servicio aún no están listas y que se requiere una adecuación específica, ya que las certificaciones actuales son para hidrocarburos, gasolinas y diésel, pero no para mezclas E10. Explicó que no existe una hoja de ruta ni protocolos oficiales que detallen los requerimientos que debe cumplir cada estación para operar con dicha mezcla.

Agregó que, aunque algunas empresas han propuesto readecuaciones, existen dudas sobre su efectividad. Por ello, consideró necesario realizar un análisis técnico especializado para determinar los requerimientos reales, tomando en cuenta la diversidad de equipos actualmente autorizados para combustibles sin etanol.

Según Meléndez, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) emitió una circular general con lineamientos, pero el sector considera que se requieren protocolos específicos, además de definir qué empresas estarán certificadas para realizar las adaptaciones necesarias y quién será la entidad responsable de validar que las estaciones están listas.

Además, expresó preocupación por la falta de empresas capacitadas para hacer las adecuaciones necesarias en el tiempo previsto.

Iniciativa propone derogar la ley

La diputada Nadia Lorena De León Torres presentó la iniciativa 6704, que propone derogar la Ley del Alcohol Carburante (Decreto Ley 17-85). La iniciativa solo contiene dos párrafos, ambos destinados a la derogatoria y no se plantea una nueva norma que la sustituya.

Según la exposición de motivos, la ley es obsoleta y generaría impactos económicos negativos, especialmente para familias de bajos ingresos. Además, se alega que no hay infraestructura ni estudios actualizados que respalden su viabilidad.

Meléndez indicó que la ley original no obliga a la mezcla, pero el reglamento sí. Considera que debe evaluarse si el país está en capacidad de aplicar esta medida. Opinó que el reglamento impone condiciones que podrían considerarse barreras no arancelarias.

Rechazo del sector productor

Al respecto, Ivanova Ancheta, directora ejecutiva de la Asociación de Productores de Alcohol de Guatemala (APAG), señaló que ven la iniciativa como muy preocupante, ya que consideran que carece de fundamento técnico o de política pública, y que únicamente propone derogar la ley.

“No tiene ninguna explicación sólida de por qué esta iniciativa puede anular una política pública tan importante y beneficiosa para el país”, afirmó la ejecutiva, al referirse a aspectos como la salud y la calidad del aire. Añadió que, en las mesas técnicas de diálogo, se ha comprobado que la aplicación del mandato no implicaría un aumento en el precio para el consumidor final.

Ancheta advirtió que la derogación de la norma pondría en riesgo el cumplimiento del acuerdo comercial con EE. UU. sobre la reducción de aranceles, compromiso que fue asumido por el Gobierno de Guatemala.

Señaló que ve poco probable que se derogue la ley, ya que, en su opinión, la mayoría de diputados representan los intereses del pueblo de Guatemala y no se prestarían a ese tipo de acciones, además que el mandatario cuenta con diputados en el Congreso,

De eliminarse la ley, el reglamento quedaría sin sustento legal, lo cual haría inviable la implementación del mandato como política pública, pese a que Guatemala ha esperado su aplicación durante más de 40 años.

Recordó que el presidente de la República reiteró que la implementación continuará y que cuenta con respaldo en el Congreso.

Ancheta explicó que la Ley de Alcohol Carburante no fue elaborada por el sector productor, sino que establece la regulación para una mezcla mínima de E5. Data de 1985, aunque en ese momento no existía mercado para su aplicación.

Agregó que la posible derogación no afectaría directamente al sector productor, ya que el 80% de su producción se exporta. “No es que nos vayamos a quedar sin mercado, porque ya tenemos clientes internacionales altamente exigentes a quienes suministramos”, afirmó.

En cuanto a la petición de algunos sectores para que el uso de etanol sea opcional, la ejecutiva de APAG refirió que los guatemaltecos seguirán eligiendo entre gasolina regular y superior, incluso si se implementa la mezcla, por lo que no se atenta contra la libertad del consumidor final.

Además, destacó que con la mezcla se obtiene el beneficio de sustituir aditivos químicos actualmente presentes en la gasolina por un aditivo natural.

Consideró que el uso del etanol no puede ser optativo, dado que su esencia es precisamente la de una política pública. Desde el punto de vista logístico —añadió—, tampoco es viable hacerlo opcional, y aseguró que el consumidor final no será afectado.

Indicó que, si bien al sector productor no le afecta porque la mayoría de su producción se exporta, sí impacta en la efectividad de la política pública. En otros países existe una base obligatoria de mezcla, por ejemplo, del 10 %, y los niveles más altos se utilizan de forma optativa, añadió.