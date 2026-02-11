Unos 100 millones de galones de etanol necesita el país al año y tres empresas buscan participar en ese nuevo mercado

El viceministro de Energía y Minas a cargo del área de Hidrocarburos, Erwin Barrios, expuso que se consumen alrededor de mil millones de galones de gasolina al año, por lo que, al aplicar la mezcla de 10% de etanol, se proyecta que se necesitarán unos 100 millones de galones de ese biocombustible.

Consultado por los parlamentarios de la bancada Vos durante una citación el martes 10 de febrero del 2026, sobre el precio del etanol y su impacto en los precios de la gasolina en Guatemala, el viceministro, acompañado por otros funcionarios del MEM, indicó que la cotización de galón de etanol era de US$1.81 al 9 de febrero (alrededor de Q13.87, al tipo de cambio actual).

Los diputados de Vos, Orlando Blanco, del Congreso, y Carlos Barrera, del Parlacén, señalaron que la implementación de la mezcla de etanol podría incrementar el precio de las gasolinas. Al respecto Barrios respondió que el tema fue discutido con los importadores de hidrocarburos y, mientras el MEM estima que el impacto a la baja sería de Q1 por galón, los importadores lo estiman en Q0.25.

Otras de las interrogantes planteadas fueron sobre el abastecimiento de etanol. Ambos diputados indicaron que, con base en las cifras del MEM, se trata de un mercado de unos Q1 mil 500 millones anuales, y cuestionaron la falta de competencia. Por ello, recomendaron que la Superintendencia de Competencia se pronuncie ante la posible posición dominante en el mercado por parte de algunas empresas mencionadas en la citación.

Durante la reunión en el Congreso, funcionarios del MEM informaron que tres empresas están en proceso de inscripción en el Registro de Productores, con capacidades de producción del alcohol carburante, insumo para la mezcla con gasolina. Entre ellas, mencionaron a Magdalena Alcoholes, con una capacidad de 2.4 millones de galones anuales reportadas por la compañía para registrarse; Bioetanol, S. A., relacionada con el ingenio Pantaleón, con 28 millones de galones al año reportados; y Destilería de Alcoholes y Rones (Darsa), con 6.8 millones de galones reportados para dicho registro.

Barrera expuso que el total es de 37.2 millones de galones, y que una sola empresa representa el 75% de la producción. Además, citó datos del MEM en los que una empresa tendría el 60% del mercado de hidrocarburos, lo cual, según dijo, impide garantizar competencia en los precios.

El viceministro sostuvo que no lo ve de esa forma, pues se requieren 100 millones de galones anuales de etanol y las empresas en proceso de registro solo ofrecen 37 millones, por lo que el país dependerá del etanol importado desde países como Estados Unidos o Brasil. Agregó que solo EE. UU. tiene excedentes de 8 mil millones de galones.

Ante otras preguntas, las autoridades respondieron que el MEM no ha efectuado estudios sobre los efectos en los vehículos ni en su rendimiento, no obstante, indicaron que existen estudios de la UVG. Tampoco se han hecho estudios económicos sobre el impacto para el consumidor.

Consultado sobre el rendimiento y posibles daños en vehículos y motocicletas, Barrios dijo que el uso del biocombustible está comprobado por la experiencia de otros países y no hay evidencia de que afecte a los vehículos, aparte de los estudios que se han efectuado en el país. Añadió que, aunque el rendimiento se reduce 0.08%, el etanol mejora el funcionamiento del motor por la combustión, por lo que “el impacto es imperceptible para el usuario de la mezcla”.

Pese a ello, los parlamentarios cuestionaron que la reducción del rendimiento obligará a los usuarios a gastar más en combustible, además de advertencias sobre erosión o deterioro de piezas.

Respecto del precio, Barrios indicó que no pueden intervenir por tratarse de un mercado libre, pero que sí pueden observar que no existan prácticas abusivas. En cuanto a la calidad del producto, afirmó que el MEM verificará esos aspectos.

Los diputados cuestionaron si el ministerio cuenta con la capacidad para llevar a cabo esos controles, debido al bajo presupuesto con el que opera. Según Barrera, aún no se está en condiciones para que la mezcla entre en vigor el 30 de junio, como lo prevé el reglamento.

Barrios concluyó que esperan estar listos en mayo para cumplir con la fecha de inicio establecida.