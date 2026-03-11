En medio de dudas, gasolineras buscan prepararse para la mezcla de etanol que entrará en vigencia el 30 de junio, MEM afirma que no habrá prórroga

El Gobierno y el sector de expendedores de combustibles, o gasolineras, iniciaron una mesa de diálogo el recién pasado lunes 9 de marzo, a fin de resolver inquietudes que ha expresado ese sector y reafirmar su preparación ante la próxima vigencia de la mezcla de 10% de etanol (E10) por cada galón de combustible.

El viceministro de Energía y Minas encargado de Hidrocarburos, Erwin Barrios, explicó que han sostenido diálogos y conversaciones con toda la cadena de suministro, que abarca productores de etanol, importadores y expendios de gasolinas.

Los importadores de etanol, que en la ley están identificados como distribuidores, habían pedido al principio 24 meses de aplazamiento para prepararse, pero se llegó al consenso de que sería el 30 de junio del 2026, tal como se estableció en el reglamento emitido a finales del año pasado, explicó el funcionario.

Sin embargo, refirió que con quienes mayores dificultades han tenido es con los expendedores de gasolina, quienes les han transmitido varias inquietudes.

Entre ellas, mencionan que no estarían preparados en la fecha prevista. De dos mil 100 gasolineras, al menos unas mil se están esforzando para que esto sea posible, pero hay otro grupo que aún se evalúa, añadió Barrios.

Autodiagnóstico

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) estableció que cada expendio debe elaborar un autodiagnóstico para informar cuál es el estado de la gasolinera, con el objetivo de proporcionar información, en un formulario, acerca del mantenimiento del equipo, mediciones de agua y otros aspectos.

A esta fecha, unas 650 han respondido, pero la institución no puede indicar aún cuántas están preparadas o qué les hace falta, porque la información está en revisión.

No hay prórroga

El viceministro afirmó tener la expectativa de que todas estén preparadas para la fecha prevista, es decir, el 29 de junio, y que la mezcla entre en vigor el 30, pues el Ejecutivo no tiene prevista ninguna prórroga.

Esta implementación ya fue aplazada en varias ocasiones, recordó. “El Gobierno ya no piensa en prorrogar; ya se dio un año, luego otro y luego medio año”, expresó Barrios.

A criterio del funcionario, si los expendios han cumplido con su mantenimiento, no hay problema en que puedan recibir la mezcla, ya que los requisitos son los mismos, como cumplir con los niveles de humedad en los tanques, porque con o sin la mezcla deben mantener ciertos estándares.

La limpieza del tanque es fundamental; luego, si se cumplen los estándares de humedad, puede recibirse la mezcla y, posteriormente, si es necesario, se deben cambiar los filtros, se indicó.

Enrique Meléndez, director ejecutivo de la Asociación Guatemalteca de Expendedores de Gasolina (Ageg), dijo que en la primera reunión de la mesa de diálogo el MEM les explicó qué información están solicitando; que el cuestionario les puede dar una idea pero no es determinante, porque hay muchos factores que inciden, pues solicitan datos de antigüedad del tanque, cómo está construido y otros aspectos generales.

Meléndez comentó que el sector aún no ha querido solicitar una prórroga porque necesita tener elementos que le permitan saber en qué condiciones está el ramo, y aún no tiene analizado el tiempo que se requiere.

Consultado el directivo si los expendios estarán listos a tiempo, comentó que dependerá de lo que están conversando con el MEM. Explicó que, por ejemplo, están a la espera de que se establezca una circular que determine el protocolo de limpieza, conocer la cantidad de empresas disponibles para efectuar las labores de revisión y ajuste de los tanques y equipos, y evaluar la disponibilidad económica que puedan tener algunas estaciones.

El directivo expuso que ven positivo el acercamiento con las autoridades. “Estamos en una mesa discutiendo los temas y esperamos ir encontrando puntos de acuerdo que permitan satisfacer a las partes”, agregó.

Añadió que inicialmente se sostuvo una reunión con la secretaria de la Presidencia y de ahí surgió la mesa de discusión que inició el lunes. En ese espacio se expusieron los puntos que les causan preocupación y esperan alcanzar acuerdos, para luego definir los tiempos necesarios.

Uno de los puntos que les preocupa es que el número de empresas que prestan el servicio de evaluar, ajustar y certificar la situación de cada expendio no se daba abasto.

Por su parte el viceministro expuso que reunieron nombres de empresas, incluso internacionales, que brindan ese tipo de servicios, pero que como MEM no pueden impulsar a ninguna.

Mientras tanto, Meléndez señaló que solicitan que sea la autoridad la que califique a esas empresas, para que los expendios puedan tener la confianza de que son compañías que les dan la certeza de que realizarán el trabajo que necesita la estación de servicio.

“Porque ellos, en la circular que enviaron, quieren que nosotros encontremos a la empresa y que determinemos si esa empresa tiene las capacidades. Y nosotros consideramos que muchas estaciones de servicio no tienen esa experiencia y debería ser la autoridad, en un momento dado, la que apoye en esa decisión”, expresó.

El viceministro indicó que la limpieza y el mantenimiento requeridos para la mezcla son los mismos que se exigen actualmente para la gasolina sin mezcla. Sin embargo, Meléndez explicó que no se trata de una limpieza como la que actualmente se hace, sino que debe ser más profunda y con cierta responsabilidad de la empresa que realizará el trabajo.

Añadió que buscan que esas empresas emitan un certificado de que los tanques ya fueron limpiados. “Estamos yendo más allá para que también hagan una revisión de toda la estación de servicio, por si hay puntos débiles y si hay que fortalecerlos. Paralelo a esto, también estamos evaluando algunos aspectos económicos que se puedan necesitar”, indicó.

Inversión variable según la estación

Meléndez explicó que la inversión puede variar según las necesidades de cada estación.

Puede haber casos en los que solo se requiera una limpieza, especialmente en estaciones nuevas, donde la inversión sería mínima. Sin embargo, también podría determinarse que, debido a la antigüedad del tanque o por razones de seguridad, sea necesario efectuar cambios mayores.

Una de las dificultades que han encontrado para brindar la información en algunos expendios es la falta de trazabilidad de los datos. Por ejemplo, el MEM consulta cuántos años tiene el tanque, pero algunos propietarios compraron la estación y ya no cuentan con esa información.

En otros casos, las estaciones han pasado a una tercera generación familiar y los actuales operadores desconocen qué trabajos se realizaron anteriormente o cuál es el estado del tanque.

“Son muchos aspectos técnicos que los operadores desconocen y eso ha limitado la información disponible”, explicó.

Por esa razón, señaló que será necesario realizar inspecciones físicas, ya que es ahí donde realmente se podrá conocer la situación real de la red de estaciones de servicio.

Foro regional: Comparten experiencias

La mezcla E10 de etanol abre oportunidades de colaboración y crecimiento económico para el sector de biocombustibles de EE.UU. y Guatemala, contribuyendo a estabilizar los precios en los puntos de venta. Así lo enfatizó el Subsecretario @USDAForeignAg Luke Lindberg, en un evento… pic.twitter.com/mHqlMqi552 — US Embassy Guatemala (@usembassyguate) March 10, 2026

El martes 10 y el miércoles 11 de marzo se lleva a cabo en Guatemala el Seminario Regional Cultivando Energía, organizado por el Consejo de Granos y Bioproductos de EE. UU. y en el cual se busca intercambiar experiencias en políticas públicas, producción y hojas de ruta entre Centroamérica, Suramérica y expertos de países donde ya se ha implementado la mezcla.

En la actividad, por la mañana participó Luke Lindberg, subsecretario de Agricultura de EE. UU., comentó que la mezcla E10 de etanol abre oportunidades de colaboración y crecimiento económico para el sector de biocombustibles de EE. UU. y Guatemala, y contribuye a estabilizar los precios en los puntos de venta.

Por la tarde se llevaron a cabo diversos foros y presentaciones. El viceministro de Guatemala, Erwin Barrios participó en el panel de políticas públicas de biocombustibles en la región, junto a autoridades de Costa Rica, Panamá y República Dominicana. Los primeros tres países impulsan la mezcla de etanol al 10% y el último mencionado de 6%.

En otro de los foros participaron representantes de los productores de varios países.