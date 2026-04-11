MEM autoriza inscripción de tres productoras locales de etanol como proveedoras para mezcla con gasolinas

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) autorizó la inscripción de tres empresas productoras de etanol en Guatemala, con lo cual quedarán habilitadas para proveer este biocombustible para la mezcla con gasolinas que entrará en vigor el 30 de junio próximo.

Las tres compañías a las que el MEM emitió autorización para inscribirse en el Registro de Productores de Alcohol Carburante son Mag Alcoholes, Sociedad Anónima; Destiladora de Alcoholes y Rones, Sociedad Anónima, y Bio Etanol, Sociedad Anónima, según información de la institución.

La primera entidad productora registrada ante el MEM es Destiladora de Alcoholes y Rones, Sociedad Anónima, para lo cual este viernes 10 de abril fue publicado en el Diario de Centro América el Acuerdo Ministerial 112-2026/SG, que cobró vigencia este mismo día.

La planta de producción de alcohol carburante está ubicada en el kilómetro 4.5 de la carretera a La Máquina, municipio de San Andrés Villa Seca, Retalhuleu.

La capacidad instalada que reportó para su inscripción en el Registro es de 80 mil litros diarios de alcohol carburante (equivalente a 21 mil 133.76 galones) y una capacidad de producción anual estimada de 26 millones de litros (equivalente a 6 millones 868 mil 473.36 galones).

La capacidad de almacenamiento reportada es de 4 millones 500 mil litros de alcohol carburante (1 millón 188 mil 774.23 galones), según el documento.

Mientras que las otras dos entidades productoras mencionadas, Mag Alcoholes y Bio Etanol, están próximas a finalizar su proceso de inscripción en el Registro de Productores. Las compañías ya fueron notificadas de los acuerdos ministeriales respectivos, y queda pendiente que se publiquen en el Diario Centro América los respectivos acuerdos ministeriales para formalizar su registro, agregó el MEM por medio de la oficina de Comunicación.

Al respecto, el viceministro de Energía y Minas, encargado del área de hidrocarburos, Edwin Barrios, indicó que se gestionaron y autorizaron tres inscripciones, pero explicó que hay un trámite que queda a cargo de las empresas interesadas, de las cuales una ya lo efectuó y corresponde al acuerdo publicado este viernes, mientras que las otras aún deben finalizarlo.

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En el acuerdo se establece que, previo a la inscripción correspondiente, cada compañía debe realizar las publicaciones de conformidad con la normativa aplicable.

Las otras dos productoras mencionadas se ubican en Escuintla.

En el caso de Mag Alcoholes, a la que le corresponde el Acuerdo Ministerial 111-2026/SG, inscribió una planta de producción ubicada en La Democracia, Escuintla. La capacidad instalada registrada es de 50 mil litros diarios de alcohol carburante (unos 13 mil 210.04 galones) y una capacidad de producción anual estimada de 9 millones de litros (2 millones 377 mil 807.13 galones). La capacidad de almacenamiento es de 1 millón 93 mil 925 litros (289 mil 015.85 galones).

A Bio Etanol (Acuerdo Ministerial 113-2026/SG), se le autoriza la inscripción de una planta de producción de alcohol carburante ubicada en el kilómetro 86.5 de la carretera CA-2 Occidente, en Siquinalá, Escuintla.

La capacidad instalada reportada es de 600 mil litros diarios de alcohol carburante (158 mil 520.48 galones), con una capacidad de producción anual estimada de 108 millones de litros (28 millones 533 mil 685.60 galones). La capacidad de almacenamiento es de 11 millones 685 mil 024 litros (3 millones 87 mil 192.60 galones).

Al autorizarse la inscripción en el registro y finalizar todos los trámites, las empresas quedarán habilitadas para comercializar etanol destinado a la mezcla del 10% (E10) con gasolinas, añadió.

Según el MEM, hasta el viernes 10 de abril, no había ingreso ningún expediente para solicitud de Registro de Distribuidas de alcohol de carburante (como se les denomina a los importadores de etanol según la Ley de Alcohol Carburante y su reglamento). Por el momento solo se han acercado para una pre-revisión de la documentación técnica-legal que están por presentar, explicó la institución.

Barrios consideró importante que exista producción local de etanol y también importación, para asegurar que los importadores de gasolinas puedan adquirir este biocombustible tanto en Guatemala como en el extranjero.

Demanda

Según estimaciones del MEM, en el país se necesitarán unos 100 millones de galones de etanol anuales para cubrir la demanda generada por la mezcla del 10% de este biocombustible por galón de gasolina.

Las tres empresas mencionadas, a las cuales se les autorizó su inscripción, suman una producción de 37 millones 779 mil 966 galones. Para atender la demanda se deberá importar y se prevé que la mayor parte provenga de Estados Unidos, según dijo el enero pasado el viceministro.

Gasolineras

El funcionario indicó que continúan en comunicación con los expendedores de combustible o gasolineras para dar seguimiento a los mantenimientos necesarios, a fin de que estén preparados a tiempo.

Estos mantenimientos consisten, básicamente, en extraer el agua de los tanques que contengan dicho líquido para evitar que se mezcle con las gasolinas. Agregó que no todos los tanques tienen agua, pero “la idea es que ninguno tenga agua para el 30 de junio”, fecha en que cobrará vigencia la obligatoriedad de la mezcla de E10 en las gasolinas.

En el país hay alrededor de 2 mil 100 gasolineras. El sector organizado en Ageg se ha pronunciado en contra de que la mezcla de E10 sea obligatoria y apoya que se deje a elección de consumidor. Además, señalaron en otras oportunidades que el MEM no contaba con inventario de la situación de las estaciones y tampoco había emitido protocolos al respecto. Aunque en febrero último iniciaron un diálogo.