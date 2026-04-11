Productores de etanol de EE. UU. han recibido solicitudes de cotizaciones para proveer del producto a Guatemala

Ryan LeGrand, director general y presidente del Consejo de Granos y Bioproductos de Estados Unidos (U.S. Grains & BioProducts Council) afirma que su país produce 15 mil millones de galones anuales de etanol y está preparado para abastecer la demanda que no cubra la industria guatemalteca, cuando se implemente la mezcla de ese producto con las gasolinas en el Guatemala.

Según el Ministerio de Energía y Minas (MEM), la demanda de etanol en el país para la mezcla se estima en 100 millones de galones anuales y que según las solicitudes de registro de productores nacionales para proveer la mezcla alrededor del 37% puede ser proveído por la industria local, pero el resto provendrá del mercado extranjero.

Al respecto LeGrand expone la experiencia de EE. UU. en la producción de etanol, los precios y acercamientos para proveer a Guatemala. El Consejo de Granos y BioProductos de los Estados Unidos es una organización que promueve el desarrollo de mercados de exportación para la cebada el maíz, el sorgo y co-productos relacionados, incluyendo los granos secos de destilería con solubles (DDGS) y el etanol – de EE.UU, según se explica en su página electrónica.

Estados Unidos tiene años de experiencia en el uso de etanol. ¿Qué porcentaje aplican en la actualidad?

En Estados Unidos, en todo el país, las gasolinas están mezcladas con 10% de etanol. En algunos estados están empezando a incrementarlo a 15%. También tenemos oferta de hasta E20, E30 y E85.

Como productores de granos básicos, ¿cuándo iniciaron a entrar a ese mercado?

Producimos principalmente a base de maíz (el 95%) y con sorgo alrededor de 5%. Como productores de maíz, entramos al mercado cuando se empezó a implementar la mezcla en EE. UU., en los años de 1990. A inicios de los años 2000 se empezó a prohibir uno de los aditivos tóxicos que se mezclaba en la gasolina llamado MTBE, se necesitaba un reemplazo, y el etanol fue la mejor opción. Se empezó a producir más, hubo más construcción de plantas de etanol y empezamos a usar mucho más de la cosecha de maíz para producirlo.

¿Cuánto producen y a dónde lo distribuyen?

En este momento, en total producimos en Estados Unidos 15 mil millones de galones (unos 60 mil millones de litros) al año.

Se distribuye a todo el país y a más de 60 países en el mundo que tienen alguna política o regulación que permite el uso de etanol.

En el caso de Guatemala, ¿qué tienen planificado, tomando en cuenta el Acuerdo de Comercio Recíproco firmado, en el cual, según la ministra de Economía, el país se comprometió a hacer los esfuerzos para comprar etanol a Estados Unidos?

Hay cláusulas que hablan del uso de etanol, que Guatemala va a implementar un programa de E10 en el país, y para nosotros es muy importante. Guatemala es el líder de Centroamérica en muchos aspectos, y creo que en etanol va a ser lo mismo.

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A lo largo del tiempo, hemos estado trabajando con la industria local guatemaltecos, para encontrar la manera de trabajar juntos. Es muy importante tener producción local, tener una industria fuerte y robusta aquí en Guatemala, y luego, lo que ellos no puedan aportar a la mezcla de gasolina, se complementa con importaciones de Estados Unidos. Esa es la idea que hemos estado manejando.

¿Por qué hubo necesidad de incluir el tema de etanol en un acuerdo de comercio recíproco entre EE. UU. y Guatemala?

No sé, no estaba en el cuarto de negociación, pero en esos acuerdos se está cambiando una cosa por otra. Entonces, Guatemala recibió algunas concesiones de exportar productos a Estados Unidos libre de aranceles.

Lea además: Mineco dice que Guatemala se comprometió a “hacer los esfuerzos” por comprar etanol a EE. UU.

¿Ven la posibilidad de empezar a importar pronto etanol de EE. UU.?

Eso depende de los importadores de hidrocarburos actuales.

Se puede empezar a importar en cuanto esté la regulación vigente. Nosotros estamos listos y los productores locales de Guatemala están listos para aportar su producción.

Con la emisión de las especificaciones de calidad y el anuncio por parte del gobierno del inicio al primero de julio, en las próximas semanas se van a avanzar en esas discusiones por parte de las empresas que van a distribuirlo, tanto de compra nacional, doméstica, como de compra internacional.

Los acercamientos y búsquedas de cotizaciones ya empezaron, preparándose para ese proceso, porque el mandato menciona que inicia la mezcla en julio. Los actores se están preparando en ese sentido. Empresas de Estados Unidos y de Guatemala están abiertas también a considerar y a proponer, y al ser un mercado libre, están abiertos a cualquier oferente y a cualquier comprador.

En esas normas de calidad hay dos tipos de etanol ¿qué opinan?

Están hablando de dos tipos de etanol. El etanol avanzado, cuya huella de carbono es más baja, y existen otros etanoles que están en rangos de 50% menos en emisión de carbono que la gasolina, pero no está tan baja la emisión comparada con lo que se produce en Guatemala, que tiene una huella de carbono muy baja. Entonces, hay que garantizar de alguna forma que se va a usar producción de aquí (de Guatemala). Estamos completamente de acuerdo con eso.

La producción de EE. UU. derivada del maíz, ¿en cuál de los dos etanoles podría clasificarse?

Tenemos los dos: avanzado y convencional. Y en el avanzado se establecieron dos tipos, denominándolos tipo A y tipo B, que es dependiendo de la intensidad de carbono en la reducción de emisiones.

La industria de Estados Unidos tiene la capacidad de producir todo tipo de etanol y ya se exportan a mercados que requieren de los tres tipos. Es la industria más desarrollada y avanzada en el mundo en términos de producción, y hay producción de este tipo en ambos países.

Ryan LeGrand director general del Consejo de Granos y Bioproductos de Estados Unidos (U.S. Grains & BioProducts Council), participó en la conferencia Cultivando Energía que se efectúo en Guatemala durante marzo. (Foto, Prensa Libre: Rosa María Bolaños).

¿Para adaptar el producto de EE. UU. a las características que pide Guatemala necesitan hacer algún proceso extra que podría aumentar el precio del etanol?

No. La idea es que bajen los precios de la gasolina al aplicar etanol porque es el octanaje más costeable en el mundo, es decir, está bastante debajo del precio de la gasolina, y por otro lado, trae más octanaje. Por ejemplo, las gasolinas tienen octanajes de 87 o 91, y el etanol tiene 113 puntos de octanaje. Entonces, eso permite a las compañías de refinación producir una gasolina base más baja en octanaje, y mezclan el etanol que trae más para subir el promedio.

En Guatemala hay sectores que apoyan la inclusión de etanol en la mezcla de gasolina, pero hay otros que se oponen. ¿Cree que sí se va a poder aplicar?

Espero y creo que sí. Están diciendo que las motocicletas aquí no van a funcionar con el etanol, pero no es cierto.

En la India, donde fabrican muchas de las motos que están aquí en Guatemala, ya están usando un 20% de etanol, es decir, el E20 sin problemas, incluso son motos de hasta 20 años de antigüedad. En Colombia, el E10, y en Vietnam, el 75% de la flota vehicular es motocicleta, y todos usan etanol sin ningún problema. No veo ningún problema, no lo hemos visto en ninguna otra parte del mundo.

Alrededor de 100 millones de galones de etanol se necesitarán al año en Guatemala para abastecer la mezcla de 10% de etanol en las gasolinas, expusieron autoridades del @MEMguatemala en una citación en la Bancada Vos en el Congreso @prensa_libre pic.twitter.com/SV0cU4Vk4y — Rosa María Bolaños (@rbolanos_pl) February 10, 2026

¿En Estados Unidos cómo se adaptaron los vehículos y las motocicletas para el etanol?

Para el E10 o 10%, el carro no se tiene que adaptar ni cambiar nada. De hecho, el Departamento de Medio Ambiente ya ha dicho, y está en su política, que cada carro de 2001 en adelante —o sea, los carros de 25 años atrás— pueden manejar hasta E15 o 15% de etanol sin problemas. No estamos hablando de esos niveles aquí. Aquí será de 10%.

No tuvimos que cambiar nada. Lo que sí tuvimos que hacer fue limpiar los tanques de las estaciones de servicio, pero después de eso no hubo ningún problema.

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¿Qué precio tiene el etanol?

En Estados Unidos, el precio estuvo (la semana pasada) en 42 centavos de dólar por litro. Alrededor de Q3.20 por litro o Q12 por galón, según precio en Estados Unidos, sin costo de transporte para Guatemala. Subiría por el flete, pero no va a llegar a los Q35 o más por galón.

Otras de las dudas son si se trata de un mercado muy volátil o puede provocar alzas en el galón de gasolina. ¿Qué comportamiento se observa?

Es muy raro que el precio de etanol suba por arriba del precio de gasolina. Eso ha sucedido una o dos veces en los últimos 20 años. Y, en crisis como la actual, es mejor, porque la gasolina sube mucho más rápido que el etanol. Entonces, esa diferencia se hace más grande.