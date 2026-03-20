Brasil ofrece apoyo técnico a Guatemala para garantizar mezcla de etanol

Brasil ofrece al Gobierno de Guatemala el apoyo técnico necesario para la regulación o el marco jurídico que asegure el abastecimiento de etanol. Además, considera que, con el parque vehicular que circula en Guatemala, se puede usar una mezcla de etanol al 20%.

El ciclo de conferencias y foros “Caminos de descarbonización: el etanol como parte de la solución” se desarrolla en Guatemala con la organización de la Unión de Azucareros Latinoamericanos (Unala) y el apoyo de las embajadas de Brasil, de Argentina y de otras entidades.

Marlon Arraes, director del Departamento de Biocombustibles del Ministerio de Minas y Energía de Brasil y uno de los expositores, declaró que el Gobierno de su país pone a disposición del Gobierno de Guatemala un equipo de expertos técnicos de la agencia reguladora vinculada con los biocombustibles, para que puedan consultarles y tener la confianza de que el proceso funcione.

Según Arraes, Guatemala debe tener la certeza de que existen mecanismos nacionales y regulatorios seguros que garanticen la oferta de etanol, así como la certeza de que habrá abastecimiento para atender el mandato de la mezcla.

Explicó que en su país ese marco regulatorio brinda estabilidad, no en lo referente al precio en los mercados, sino para garantizar el abastecimiento.

El funcionario brasileño añadió que Brasil tiene 50 años de haber implementado la mezcla de etanol en las gasolinas y que el papel de las políticas de gobierno es fundamental para que la sociedad tenga confianza en los beneficios que representa este tipo de políticas públicas.

Dentro de estas, la comunicación también es muy importante, por lo que insistió en que Brasil se pone a disposición del Gobierno de Guatemala para compartir su experiencia técnica de 50 años.

La certeza también es esencial y es la que dará confianza en la implementación, declaró.

Otro punto abordado por el funcionario fue que, según sus análisis, con el parque vehicular que circula en Guatemala y de acuerdo con la experiencia mundial, se podría usar una mezcla de etanol al 20% (E20), y que el país empezará con E10, así que no considera que haya problema. Refirió que en el 2014 se efectuaron pruebas en Guatemala con vehículos de Estados Unidos y México.

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Respecto de las readecuaciones necesarias en los expendios, indicó que, por tratarse de la primera implementación, el gobierno debe prestar atención a que las estaciones hayan efectuado el mantenimiento correspondiente, y que, si este nunca se ha hecho, es muy importante garantizar que se lleve a cabo.

El evento contó con el apoyo del Ministerio de Energía y Minas (MEM), la Asociación de Productores de Alcohol de Guatemala (Apag) y la Asociación de Combustibles Renovables de Guatemala (ACR), y fue impulsado como un espacio de diálogo regional para analizar el papel estratégico del etanol en la transición energética de América Latina.

El encuentro tuvo como objetivo principal promover el intercambio técnico y estratégico sobre los programas de mezcla de etanol en los combustibles, y destacar su impacto positivo en la reducción de emisiones, la seguridad energética y el desarrollo económico regional, explicaron directivos de Apag y ACR.

Se efectuaron dos paneles: uno enfocado en la importancia de la industria local para la sostenibilidad de los mandatos de mezcla, en el cual se abordó la evolución de esos programas en la región, y otro sobre el futuro del etanol, con perspectivas de innovación tecnológica, expansión e integración en las estrategias nacionales de descarbonización.

Uno de los mensajes que se expresaron durante el evento es que Latinoamérica es una de las regiones con mayor experiencia y potencial en la producción sostenible de etanol, derivado de la agroindustria de la caña de azúcar y a los avances logrados en países como Argentina, Brasil, y Uruguay. Y en ese contexto, Unala expresó la importancia de fortalecer marcos regulatorios que permitan consolidar y expandir las políticas públicas de biocombustibles, que generen certeza jurídica, atracción de inversiones y desarrollo de cadenas de valor nacionales.

Otro de los expositores fue Eduardo Leão, Director de Estrategia y Nuevos Mercados de la Asociación Brasileña de la Industria de la Caña de Azúcar y Bioenergía (Unica) que explicó acerca del etanol como generador de desarrollo rural. Otro de los mensajes clave que buscó trasladar el evento es que la producción de etanol en Latinoamérica no compite con la producción de alimentos, sino que son sistemas agrícolas altamente eficientes en los cuales es posible producir alimentos y biocombustibles de manera complementaria.