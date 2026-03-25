Ejecutivo reafirma próxima vigencia del etanol en junio del 2026 y el Cacif respalda la implementación

El presidente de la República, Bernardo Arévalo, dijo el martes que no se aplazará el inicio de vigor de la obligación de mezclar 10% de etanol a las gasolinas, establecida para el 30 de junio próximo.

Refirió incluso que es un aspecto positivo en este contexto de alzas en el precio de las gasolinas porque el etanol tiene precios más bajos.

Conforme se acerca la fecha para que inicie la vigencia de esa medida, han surgido voces pidiendo un aplazamiento en la fecha o la posibilidad de que su uso no sea obligatorio sino opcional, incluso con algunas iniciativas que se han presentado en el Congreso de la República.

El mandatario afirmó que, aunque el Acuerdo de Comercio Recíproco con Estados Unidos, que establece el compromiso de Guatemala de hacer esfuerzos para adquirir 50 millones de galones a ese país, aún no está en vigencia, sí se puede importar etanol de este u otros países.

Arévalo refirió que en el marco del acuerdo con dicho país se incluye la compra de etanol entre los compromisos, pero eso no significa que se limita la compra en ningún momento, en la actualidad ni a otros proveedores.

Si no se compra etanol a Estados Unidos en el marco del acuerdo, se podría adquirir fuera del marco de ese convenio, además de que se puede comprar a cualquier productor del mundo, por lo que no hay un problema de abastecimiento, aseguró el presidente.

Acerca de la producción nacional indicó que, según tiene conocimiento, la mayoría está siendo exportada, porque en Guatemala no se utiliza hasta la fecha, por lo que habría que analizar en su momento cual va a ser la condición en la que ese etanol se quedara en Guatemala, ya que se tiene un libre mercado, y va a depender de factores como la comparación de precios que habrá entre el etanol de maíz que venga de Estados Unidos y el de caña de azúcar que se produce en Guatemala.

Además, considera que no se necesitará de expansión del cultivo de caña si por ejemplo las necesidades de etanol se suplen con el producido con maíz o de cualquier tipo importado de Estados Unidos o de cualquier otro país.

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Cacif apoya acuerdo con EE. UU. y el etanol

El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) emitió el martes un comunicado en el cual expresa reafirma su respaldo al Acuerdo de Comercio Recíproco entre Guatemala y Estados Unidos y a su implementación integral, ya que lo considera una herramienta estratégica para fortalecer la inversión, dinamizar el comercio y elevar la competitividad del país.

Al respecto expone que dicho acuerdo refleja compromisos orientados a modernizar el entorno económico, facilitar el intercambio comercial y ampliar las oportunidades de Guatemala en su principal mercado.

Por ello, refirió que su implementación debe de abordarse "con una visión técnica, responsable y alineada con los intereses de largo plazo del país".

Sumado a ello, el Cacif también expresó su apoyo al mandato de la mezcla del 10% de etanol (E10) en las gasolinas, indicando que el desarrollo del mercado de etanol, que incluye dicho mandato, refleja factores positivos como: constituye una oportunidad para diversificar la matriz energética, reducir la dependencia de precios derivados del petróleo, mejorar en la huella ambiental y en salud, impulso de nuevas inversiones y avanzar en el cumplimiento de los acuerdos comerciales adquiridos.

Luego de dar a conocer su postura, el Cacif hizo “un llamado a evitar la desinformación y a acompañar este proceso con responsabilidad y rigor técnico. Guatemala necesita certeza, coherencia y el cumplimiento pleno de sus acuerdos comerciales”.