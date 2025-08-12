Guardia del SP y un reo resultan heridos de bala en el Centro Preventivo para Varones de la zona 18 

Sucesos

Guardia del SP y un reo resultan heridos de bala en el Centro Preventivo para Varones de la zona 18 

Los Bomberos Voluntarios reportan personas heridas en incidente en el Preventivo para Varones de la zona 18.

Lourdes Arana

y

|

PREVENTIVO ZONA 18

Bomberos reportan incidentes en el Preventivo de la zona 18. (Foto Prensa Libre: Bomberos Voluntarios)

Los Bomberos Voluntarios informan que este martes 12 de agosto atienden una emergencia en el Centro Preventivo para Varones, zona 18.


Según el reporte, un guardia del Sistema Penitenciario (SP) fue trasladado a un hospital tras sufrir una herida de bala en el hombro.

Varias unidades de ese cuerpo de socorro permanecen en las afueras de la prisión como medida de prevención.

De acuerdo con información preliminar, se presume que hay más personas heridas en la referida cárcel.

EN ESTE MOMENTO

Brote de gusano barrenador podría causar catástrofe y diezmar fauna silvestre en Guatemala y la región

Infraestructura petrolera Petén Guatemala Perenco

Fin de una era petrolera: Las acciones para tomar el control del campo Xan y activos operados por Perenco


El guardia herido fue identificado como Vitalino Ramírez Fallas, de 37 años.

Además, un privado de libertad, recluido en el Sector 11 sufrió una herida de bala en una de las rodillas.

Ataque armado en zona 12

Los Bomberos Municipales informan que un hombre que conducía un camión murió baleado en la calzada Atanasio Tzul y 20 calle, zona 12.


La Policía Municipal de Tránsito reporta que una persona resultó herida de bala cuando se desplazaba en 1a calle y 11 avenida, zona 1.

Agentes realizan desvíos y apoyan en la regulación del tránsito en el lugar.

Para leer más: Hallan muerto a reo señalado de crimen tras concierto y la PNC explica hipótesis

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García
Lourdes Arana

Lourdes Arana

Lee más artículos de Lourdes Arana

ARCHIVADO EN:

Bomberos Voluntarios Preventivo de la zona 18 Sistema Penintenciario 
ACERCA DE footer-list-title__chevron
SUSCRIPCIÓNfooter-list-title__chevron
CONTACTOfooter-list-title__chevron
SÍGANOS EN
Facebook Prensa Libre
Instagram Prensa Libre
X Prensa Libre
Tiktok Prensa Libre
Linkedin Prensa Libre
Youtube Prensa Libre
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Prensa Libre