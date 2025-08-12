Guardia del SP y un reo resultan heridos de bala en el Centro Preventivo para Varones de la zona 18 

Los Bomberos Voluntarios informan que este martes 12 de agosto atienden una emergencia en el Centro Preventivo para Varones, zona 18.



Según el reporte, un guardia del Sistema Penitenciario (SP) fue trasladado a un hospital tras sufrir una herida de bala en el hombro.



Varias unidades de ese cuerpo de socorro permanecen en las afueras de la prisión como medida de prevención.



De acuerdo con información preliminar, se presume que hay más personas heridas en la referida cárcel.





El guardia herido fue identificado como Vitalino Ramírez Fallas, de 37 años.

Además, un privado de libertad, recluido en el Sector 11 sufrió una herida de bala en una de las rodillas.

Ataque armado en zona 12



Los Bomberos Municipales informan que un hombre que conducía un camión murió baleado en la calzada Atanasio Tzul y 20 calle, zona 12.



La Policía Municipal de Tránsito reporta que una persona resultó herida de bala cuando se desplazaba en 1a calle y 11 avenida, zona 1.



Agentes realizan desvíos y apoyan en la regulación del tránsito en el lugar.

