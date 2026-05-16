Defensa desembolsa Q767 millones para contrato vial con ingenieros del Ejército de EE. UU.

El Ministerio de la Defensa (Mindef) ya desembolsó los fondos para contratar con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (Usace, por sus siglas en inglés) los estudios de factibilidad y construcción de seis proyectos de infraestructura prioritaria que estarán ubicados en distintos puntos del país, según consta en el portal Guatecompras.

La adjudicación con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos se concretó el 28 de abril, por un monto de Q767 millones por medio de la modalidad de adquisición directa.

Los fondos para efectuar el pago fueron transferidos por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), como parte del Convenio Administrativo de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Comunicaciones y el Ministerio de la Defensa para mejorar la infraestructura de carreteras, autopistas, viaductos, cruces e intersecciones en Guatemala.

Entre los documentos disponibles en Guatecompras se encuentra la carta enviada el 22 de abril del presente año por el Departamento de Guerra del Grupo Militar de Estados Unidos-Guatemala al ministro de la Defensa, Henry Saenz, en la que se hace constar la verificación del pago efectuado por el Ministerio de la Defensa.

El primer pago fue por un monto de US$99 millones 935 mil y el segundo por US$65 mil. La transacción efectuada por medio de Ventas Militares al Extranjero (FMS), totaliza los US$100 millones.

Se consultó a la vocera del Ministerio de la Defensa sobre los detalles del proceso de adjudicación que efectuó la cartera con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos. Sin embargo, al cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.

Los proyectos

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército, que es la unidad compradora según la información publicada en Guatecompras, emitió el dictamen técnico en diciembre del año anterior, en el que se establece que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos estará llevando a cabo los estudios de factibilidad de seis proyectos para mejorar la movilidad vial en distintos puntos del país, siendo estos:

Construcción de un viaducto en la calle Martí, Ciudad de Guatemala

Construcción de un distribuidor vial en Quetzaltenango

Construcción de un viaducto en la autopista CA-9 Norte, kilómetro 56, en Sanarate, El Progreso

Construcción de la carretera Arco Noroccidente, CA-9 Norte, kilómetro 56, CA-1, autopista Occidente, kilómetro 40, en El Progreso, Guatemala y Sacatepéquez

Ampliación de la autopista CA-2 Occidente en el tramo puente Río Nahualate-San Bernardino, en Mazatenango, Suchitepéquez

Mejora de la autopista RD-SOL-04 en el tramo Santiago Atitlán-San Marcos La Laguna, en Sololá

Según indicó el Ministerio de Comunicaciones, la ejecución de estos proyectos está prevista para el mediano y largo plazo, por lo que se hace necesario contar con los estudios correspondientes para determinar la viabilidad de cada uno de los proyectos, así como las condiciones del terreno en las localidades donde se espera que sean construidos.

Sobre si existe alguna garantía de que estos estudios, que serán efectuados por el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos, no serán descartados por las próximas administraciones, tanto del Gobierno central como del Ministerio de Comunicaciones, se indicó:

“De conformidad con el General Agreement on Technical Cooperation - Acuerdo General sobre Cooperación Técnica - (1954), convenio suscrito entre el Estado de Guatemala y los Estados Unidos de América, y el Bilateral Military Assistance Agreement - Acuerdo Bilateral de Asistencia Militar - (1955), crean un compromiso de Estado y no de Gobierno, por lo que garantiza la continuidad de los proyectos viales, más allá del período actual”.

Sobre el pago efectuado

Dentro de los documentos contenidos en Guatecompras se encuentra la carta enviada el 22 de abril del presente año por el Departamento de Guerra del Grupo Militar de Estados Unidos-Guatemala al ministro de la Defensa, Henry Saenz, en la que se hace constar la verificación del pago efectuado en dos partes por el Ministerio de la Defensa. El primer pago fue por un monto de US$99 millones 935 mil y el segundo por US$65 mil. Según la misiva, el pago se efectuó en su totalidad el 26 de marzo, un mes antes de la adjudicación.

El documento también indica que el pago verificado se efectuó por medio de Ventas Militares al Extranjero (FMS), por el monto de US$100 millones.

Se consultó a la vocera del Ministerio de la Defensa sobre los detalles del proceso de adjudicación que efectuó la cartera con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos. Sin embargo, al cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.

Qué estipula el convenio entre el CIV y el Mindef

El Convenio Administrativo de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Comunicaciones y el Ministerio de la Defensa, firmado el 24 de febrero del año en curso, tiene como objetivo mejorar la infraestructura de carreteras, autopistas, viaductos, cruces e intersecciones en Guatemala mediante estudios de factibilidad y construcción de seis proyectos viales prioritarios.

Según se establece, la ejecución técnica se efectuará a través del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (Usace), bajo la modalidad de Ventas Militares al Extranjero (FMS), gracias a la firma de convenios bilaterales vigentes entre Guatemala y Estados Unidos.

En el mismo se establecen los seis proyectos citados anteriormente, así como el monto de US$100 millones, los cuales se estipula que serán pagaderos en quetzales al tipo de cambio oficial vigente al momento de cada transferencia. En cuanto a la vigencia de este, se indica que tendrá una duración de tres años a partir de la firma, prorrogable por acuerdo mutuo mediante adenda.

En cuanto a los fondos, indica que el CIV gestionará ante el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) el traslado de los recursos a la cartera de la Defensa; esta última será la encargada de gestionar los fondos según carta de oferta y aceptación (LOA) con Estados Unidos.

En cuanto a las obligaciones principales, el CIV aporta los términos de referencia, acompañamiento técnico y apoyo logístico. El Ministerio de la Defensa gestiona controles internos, presupuestos y la relación con los ingenieros militares estadounidenses.

Importancia de la cooperación

A criterio del exvicecanciller y exembajador Luis Fernando Andrade Falla, la cooperación que Estados Unidos ha retomado con Guatemala responde a una necesidad operativa y constitucional que durante años había sido postergada.

Asimismo, destacó que esta apertura y la cooperación que Estados Unidos ha mostrado durante el último año con el Ejército de Guatemala responde al rol “clave” que el Ejército ha mostrado en el combate de desafíos transnacionales como el narcotráfico, el crimen organizado y otros hechos ocurridos en la frontera con México.

También destacó el papel que el actual Gobierno ha brindado al Ejército para que pueda tener el rol constitucional que le corresponde.

“El gobierno afortunadamente le ha rectificado, le ha dado su papel constitucional al ejército y los Estados Unidos, a la luz de lo que se ha estado viendo en el país, pues también ha acelerado estos cambios, esta ayuda y lo ha dado en una dimensión realista. A mi criterio todavía falta a nivel de los recursos internos presupuestarios e irlos incrementando, pero es un buen paso, finalmente se ha dado y ahora la efectividad responde a una buena coordinación y colaboración, los equipos que se vayan a prestar, el tema de inteligencia también, es decir, también es una batalla tecnológica y de capacitación, así que va a ser muy bueno para el ejército”, afirmó el experto.