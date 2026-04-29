CIV dice que no todos los puentes tienen daños severos, mientras sector privado pide mantenimiento constante

La mesa de infraestructura de Guatemala No Se Detiene identificó 33 puentes y 35 estructuras en riesgo en el país, de cara al inicio del invierno del 2026. Según el análisis, algunas presentan grietas, desniveles, acumulación de sedimentos y falta de mantenimiento. Los puentes se ubican en rutas estratégicas como la CA-1, CA-2 y CA-9 Norte.

A la publicación de esta información reaccionó la ministra de Comunicaciones, Norma Zea, quien aseguró durante una conferencia de prensa que no todas las estructuras presentan daños severos y que actualmente se mantienen bajo monitoreo, sin representar un riesgo inmediato.

“No todas están en estado crítico y estamos al tanto. Ya las estamos atendiendo por medio de Covial. Es un esfuerzo grandísimo el que estamos haciendo porque es muchísima la necesidad que tenemos en infraestructura vial”, comentó.

Agregó que, dentro de las prioridades inmediatas, la cartera busca intervenir parte de estos puentes antes del invierno.

Según información proporcionada por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) a Prensa Libre, las estructuras señaladas sí están identificadas dentro de su red de atención y la mayoría se reporta como transitable, con mantenimiento rutinario.

Del listado oficial de 35 puentes, cuatro requieren atención de emergencia: Brisas de Mocá, Las Pericas, Santa Bárbara y Río Dulce. Otros dos se encuentran en proceso de intervención, como el puente Santiago, donde se construye una nueva estructura con un avance físico del 60%, mientras se mantiene el paso mediante un puente provisional tipo bailey.

Además, 16 puentes son considerados transitables y reciben trabajos de mantenimiento como pintura, reparación de barandales y otras intervenciones menores.

Pese a ello, datos oficiales indican que al menos el 54% de los puentes enlistados requiere algún tipo de atención, ya sea evaluación técnica o intervención directa, mientras varios casos permanecen en procesos administrativos que podrían retrasar su reparación.

De acuerdo con Juan Carlos Zapata, el primer paso es definir con claridad el concepto de transitabilidad. “Cuando un puente ya no es transitable es porque de alguna manera ya no funciona, y eso es lo que queremos evitar”, indicó.

Según Zapata, también se requiere establecer bajo qué estándares internacionales se encuentra la red vial del país. “Los puentes deben estar en condiciones óptimas y por eso el mantenimiento debe ser constante. El gran desafío que tenemos como país es que el mantenimiento no se hace con la magnitud y seriedad que requiere”, afirmó.

Puentes identificados

Estos son los puentes que el CIV argumentó a Prensa Libre que tienen un estatus diferente:

CA1-ORIENTE

Río Colorado: Según el CIV, se encuentra transitable. Sin embargo, presentó situación de la emergencia en 2024, pero se solventó el problema.

Tamazulapa: se realizan acciones de evaluación para determinar los trabajos que requiere.

CA2-OCCIDENTE

Guacalate (doble sentido): no amerita atención en este momento.

Achiguate (doble sentido): no amerita atención en este momento.

Siguacan: se encuentra transitable, se realiza el pretensado para mejorar la capacidad de carga

Brisas de Mocá: existen dos puentes en este tramo, uno se apoyará con el proyecto P-001-2023, actualmente está en fase de estudio para la construcción de una losa, será atendido por emergencia con el artículo 95 de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria. Por el momento el tránsito vehicular pasa por el Mocá paralelo.

Nahualate: se encuentra transitable, se realiza el pretensado para mejorar la capacidad de carga.

Ixtacapa: se encuentra transitable, se realiza el mantenimiento rutinario en los elementos estructurales.

Samalá (Castillo Armas): se encuentra transitable, se realiza el mantenimiento rutinario en los elementos estructurales.

CA1-OCCIDENTE

Rogelia: se encuentra transitable, se realiza el mantenimiento rutinario en pintura y barandales.

Regadera: se encuentra transitable, se realiza el mantenimiento rutinario en pintura y barandales.

El Boquerón-Selegua IV: se encuentra transitable, se realiza mantenimiento rutinario en pintura y barandales

CA2-ORIENTE

Obispo Francisco Marroquín: se evaluará la gestión administrativa para reactivar el proyecto.

Doña Leonor de Xicatencat: se encuentra transitable, se realiza mantenimiento rutinario en pintura y barandales.

Bernal Díaz del Castillo: se encuentra transitable, se realiza mantenimiento rutinario en pintura y barandales.

El Obraje: se encuentra transitable, se realiza el mantenimiento rutinario en pintura y barandales

CA8

Puente Valle Nuevo: se realizan acciones de evaluación para determinar los trabajos que se realizarán en este puente de 4 cuatro carriles.

CA-9 Norte

Puente Belice: se encuentra transitable, no amerita atención en este momento. Existió una rehabilitación reciente, debido a que existe una alta afluencia vehicular, se evaluará realizar una segunda fase de rehabilitación.

Guijo: se encuentra transitable, se realiza mantenimiento rutinario en pintura y barandales.

Palmilla: serán atendidos a tráves de la ampliación del proyecto de 4 carriles de Teculután.

Huyus: el puente está transitable, se está haciendo mantenimiento rutinario en pintura y barandales.

Santiago: se está trabajando en un puente nuevo con un porcentaje ejecución física de 60%. Se instaló un puente bailey para el paso provisional.

El Arenal: se encuentra transitable, se realiza mantenimiento rutinario en pintura y barandales.

Mayuelas: se encuentra transitable, se realiza mantenimiento rutinario en pintura y barandales.

El Lobo: se evalúa fase de proceso administrativo.

Doña María: se evalúa fase de proceso administrativo.

Juan de Paz: se encuentra transitable, se realiza mantenimiento rutinario en pintura y barandales.

Trincheras: se evaluará el abordaje para su intevención.

Cucharas: se evaluará el abordaje para su intevención.

Teculután: el puente está transitable, se realiza mantenimiento rutinario en pintura y barandales.

CA-11

Puente Jupilingo: está transitable, se evaluará el abordaje para su intevención.

CA13

Río Dulce: se da mantenimiento preventivo, está en proceso de contratación su rehabilitación por parte de la Dirección General de Caminos.

CA14

Puente Las Pericas: será atendido por emergencia de acuerdo al artículo 95 de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria.

DIPP sin estudio de red vial

Con la aprobación de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria en el 2024, se contempló la creación de la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (DIPP), entidad encargada de dar mantenimiento a las principales carreteras del país, incluidos puentes estratégicos.

Sin embargo, la institución aún no entra en operaciones. Sigue pendiente el desarrollo de módulos de sistemas financieros, cuyo plazo era de 30 días después de la entrada en vigencia de la ley. Tampoco se ha emitido el reglamento respectivo, responsabilidad del Ejecutivo, que contaba con un plazo de 10 meses desde la entrada en vigor de la normativa.

La DIPP suma un nuevo atraso: el 25 de abril de este año debía concretarse la contratación o el convenio para la primera evaluación del estado de la infraestructura vial prioritaria del país.

Zapata señaló que la ley establecía que para abril ya debía haberse concluido el estudio sobre el estado de las carreteras centroamericanas, incluidos puentes. “Eso ni siquiera se ha empezado a tramitar para poder licitarlo. Ya lleva un atraso considerable”, afirmó.

Añadió que dicho estudio permitiría contar con un diagnóstico técnico para orientar un plan de inversión en infraestructura con visión de largo plazo. “La ley establece que debe actualizarse cada cinco años”, explicó.

También consideró que la Contraloría General de Cuentas (CGC) debería involucrarse más en la verificación del cumplimiento de la ley, ante los retrasos acumulados en su implementación.

Baja inversión en infraestructura

Según Fundesa, en Guatemala la inversión pública en infraestructura pasó de 3.22% del producto interno bruto (PIB) en el 2008 a 1.49% en el 2025. Esto representa una disminución de 1.73 puntos porcentuales en el período analizado.

En contraste, la inversión privada representó 15.07% del PIB en el 2008 y 15.22% en el 2025, con una variación de 0.15 puntos porcentuales.

La inversión total en infraestructura, medida como formación bruta de capital fijo (FBCF), fue de 18.29% del PIB en el 2008 y se estima en 16.71% para el 2025.

Los registros muestran que desde el 2015 la inversión pública en infraestructura se mantiene por debajo del 2% del PIB. Entre el 2015 y el 2025 osciló entre 0.98% y 1.89%.

Para el 2025, del total de inversión en infraestructura estimada en 16.71% del PIB, 15.22 puntos corresponden al sector privado y 1.49 puntos al sector público.

Según explicó Zapata, con los estudios concluidos y la DIPP operando sería posible acelerar el mantenimiento de carreteras y puentes, además de implementar contratos basados en indicadores de servicio. Bajo ese modelo, el pago al contratista se realiza conforme la vía se mantenga operativa y en condiciones adecuadas. “La responsabilidad de mantenerla es del privado y no se paga hasta que la carretera esté en funcionamiento”, mencionó.