Estos 33 puentes en el país están en estado crítico a semanas de las lluvias de 2026

Grietas, estructuras desniveladas y falta de mantenimiento es el panorama que enfrentan al menos 33 puentes identificados en situación de riesgo frente al invierno del 2026, según un estudio elaborado por la mesa de infraestructura de Guatemala No Se Detiene, al que tuvo acceso Prensa Libre.

Las estructuras afectadas se ubican en diversas rutas del país que conectan puntos estratégicos para el comercio y el turismo. Algunos de los tramos mapeados corresponden a la CA-1 Oriente, CA-2 Occidente, CA-1 Occidente, CA-2 Oriente, CA-8 y CA-9 Norte, entre otros corredores clave.

De acuerdo con el ingeniero Foscolo Liano, gerente general de Grupo Muratori, los puentes tienen un papel fundamental en un territorio altamente vulnerable. “Debemos tener una red vial con puentes en condiciones extremas de seguridad porque siempre están expuestos a corrientes extraordinarias por huracanes, ciclones y movimientos sísmicos que ocasionan problemas estructurales”, señaló.

Añadió que existe una carencia de mantenimiento sostenido. “Necesitan, como cualquier estructura, un mantenimiento constante, pero debido a que están ubicados en diferentes partes es oneroso estarlos interviniendo. Se han dejado para más tarde y eso ha generado que algunos ya entren en situación crítica o en peligro para los usuarios”, explicó.

Asimismo, advirtió que durante la temporada de lluvias se incrementan los riesgos por la crecida de ríos. “Se pueden dar desbordamientos y en ese sentido existe la preocupación de que nuestros puentes tengan suficiente resistencia para ese tipo de fenómenos”, indicó.

Liano puso como ejemplo el puente Castillo Armas, en Retalhuleu, el cual fue construido con una altura adecuada para el nivel del agua; sin embargo, con el tiempo el río ha acumulado sedimentos. “El puente corre un riesgo grande de colapsar en algún momento. Hemos visto que a veces el agua pasa por encima. No solo obstruye la vía, sino que pone en riesgo”, afirmó.

Por su parte, Claudia Cáceres, gerente de la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (DIPP), señaló que las condiciones climáticas obligan a anticiparse. “Se debe evitar o hacer trabajos previos necesarios para poder preparar la estructura de los puentes para estas épocas”, expresó.

Puentes en mal estado

CA1-ORIENTE

Río Colorado

Tamazulapa

CA2-OCCIDENTE

Guacalate (doble sentido)

Achiguate (doble sentido)

Siguacan

Brisas de Mocá

Nahualate

Ixtacapa

Samalá (Castillo Armas)

CA1-OCCIDENTE

Rogelia

Regadera

El Boquerón-Selegua IV

CA2-ORIENTE

Obispo Francisco Marroquín

Doña Leonor de Xicatencat

Bernal Díaz del Castillo

El Obraje

CA8

Puente Valle Nuevo

CA-9 Norte

Puente Belice

Guijo

Palmilla

Huyus

Santiago

El Arenal

Mayuelas

El Lobo

Doña María

Juan de Paz

Trincheras

Cucharas

Teculután

CA-11

Puente Jupilingo

CA13

Río Dulce

CA14

Puente Las Pericas

Según Liano, existe un código internacional que permite examinar los puentes mediante una inspección visual como primer paso. “Vemos si tiene grietas, desportilladuras, desniveles o piezas dañadas”, detalló.

Tras esta revisión inicial, el siguiente paso es medir el alcance de los daños. En los casos más severos, se realiza una evaluación estructural más profunda para definir intervenciones de mayor magnitud.

Liano enfatizó que debe existir un control acucioso para poder identificar por prioridad cuáles son las estructuras que hay que sustituir o reforzar. “De esa manera vamos a estar siempre priorizando las estructuras más dañadas, porque lo malo es hacer las cosas al azar”, mencionó.

Se requiere prevención

El primer paso, de acuerdo con Liano, es identificar los puentes en malas condiciones para posteriormente intervenirlos. “Se necesita bastante ingeniería para tratar de rescatar la estructura existente o sustituirla”, explicó. Añadió que la vida útil de los puentes está relacionada con los ciclos de carga. “En otras culturas, los puentes se sustituyen porque la cantidad de vida se mide por el número de ciclos de carga que pasan por encima”, expuso.

En esa línea, indicó que incluso si una estructura aparenta buen estado, puede acercarse al final de su vida útil. “En términos de probabilidad y estadística, se sabe que un puente llega a su nivel óptimo y luego empieza a decaer”, señaló.

El experto consideró necesario que el país cuente con un sistema de revisión de estructuras durante todo el año. “Los puentes tienen que ser revisados uno a uno, porque esa es la realidad. Esto va determinando cuál es el que prioritariamente va a necesitar una intervención inmediata”, enfatizó.

También planteó la necesidad de priorizar. “Debe haber un sistema equilibrado donde se identifique cuáles están más críticos y enfocarse primero en esos y luego en los siguientes. Definitivamente hay que implementar algo nuevo”, afirmó.

A su criterio, el país debe avanzar hacia un modelo distinto. “Tener un sistema de control de puentes en Guatemala es una necesidad urgente. Tenemos que ver que, tarde o temprano, sea una realidad, porque en otros países la ingeniería de puentes se toma con mayor seriedad”, indicó.

En este contexto, Cáceres explicó que dentro de las atribuciones de la DIPP se contemplan las rutas centroamericanas, incluidos los puentes. Añadió que en la evaluación de la red vial se prevé incorporar la evaluación de puentes dentro de la planificación. “Estamos planeando hacer una evaluación de la red vial que va a incluir no solo carreteras, sino también puentes, para identificar cuáles hay que intervenir o reparar y evitar una tragedia”, indicó.

Agregó que esta evaluación servirá como base para definir proyectos prioritarios. “La idea es que a partir de esa evaluación se construya el plan de infraestructura vial prioritario, que contendrá los proyectos en los que se va a trabajar”, explicó.

La funcionaria detalló que el proceso incluye estudios técnicos y mecanismos de contratación. “Se van a tener que hacer estudios, estructurar los proyectos y sacarlos a licitación para contratar servicios de mantenimiento, reparación o ampliación, incluidos puentes”, señaló.

Asimismo, destacó la importancia de incorporar la gestión de riesgos. “También debemos tener un plan de riesgos que nos permita anticipar situaciones”, afirmó. Según Cáceres, la evaluación permitirá diferenciar niveles de urgencia. “Habrá tramos que necesitan intervención inmediata y otros que pueden mantenerse en condiciones actuales por algunos años más”, explicó.

También subrayó que contar con información técnica permitirá cambiar el enfoque de atención. “La evaluación es clave porque nos brinda los datos para priorizar y evitar trabajar siempre en emergencia, sino avanzar hacia un modelo preventivo”, mencionó.

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