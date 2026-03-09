Estados Unidos levanta embargo y Guatemala podrá comprar armamento y equipo militar

Estados Unidos ha decidido levantar el embargo para la adquisición de armas para Guatemala, según confirmó el ministro de la Defensa, Henry Saenz.

El titular de la cartera de la Defensa brindó detalles sobre el levantamiento de dicho embargo por parte del país norteamericano durante la conferencia de prensa realizada este lunes 9 de marzo en el Palacio Nacional de la Cultura.

Saenz confirmó que la decisión de Estados Unidos surge después de 47 años de embargo, como parte de los resultados y esfuerzos que Guatemala ha mostrado en el combate a las organizaciones delictivas y de narcotráfico en el territorio nacional, así como en las diferentes operaciones que se han realizado en el área fronteriza con México con el apoyo del gobierno estadounidense. Destacó la captura de 80 personas con solicitud de extradición para enfrentar proceso en Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico.

El levantamiento del embargo dijo Sáenz ocurre “por las buenas prácticas y por el respeto a los derechos humanos” que ha demostrado el país. Tenemos certificación para comprar con nuestro socio, “en el marco de transparencia y calidad del gasto”, añadió el ministro en conferencia de prensa.

El ministro de la Defensa indicó que, con el levantamiento del embargo, Guatemala se prepara para llevar a cabo la compra de equipo militar de nueva tecnología, entre estos equipos de visión nocturna para operaciones en aire, mar y tierra. También confirmó que se estará llevando a cabo la adquisición de armamento, municiones, equipo de comunicación, vehículos blindados, aviones y barcos, entre otros.

Dentro del presupuesto del Ministerio de la Defensa que se encuentra vigente para el 2026, por Q4 mil 256 millones, se cuenta con un monto de Q400 millones para la adquisición de equipo y armamento para el Ejército.

No obstante, Saenz indicó que durante el presente año se estarán llevando a cabo las gestiones correspondientes para realizar las adquisiciones, por medio de contratos multianuales que permitan comenzar lo más pronto posible el equipamiento de las fuerzas armadas en todo el país.

Saenz afirmó que la decisión de Estados Unidos se concretó durante una reunión sostenida hace algunos días en ese país con jefes militares de distintos países del continente, en donde se acordaron varios puntos encaminados al combate del narcotráfico y el crimen organizado en la región, los cuales son: