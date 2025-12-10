Arévalo ordena triplicar presencia militar de Guatemala en frontera con México tras incursión de cartel de Sinaloa

Luego de los incidentes ocurridos en Huehuetenango, en el área fronteriza entre Guatemala y México, en los que presuntos integrantes de un cartel mexicano atacaron varias comunidades y se enfrentaron con efectivos del Ejército guatemalteco, el presidente Bernardo Arévalo afirmó que ha girado órdenes para evitar que estos hechos continúen.

En conferencia de prensa realizada este miércoles en el departamento de Chiquimula, el mandatario indicó que ha dado instrucciones al ministro de la Defensa, Henry Sáenz, para que se “triplique” la presencia militar en el área fronteriza con México, con el objetivo de resguardar la soberanía del territorio nacional y la seguridad de los habitantes de las comunidades que se ubican en la frontera.

“Mi instrucción al ministro de la Defensa ha sido fortalecer más allá de duplicar, si es necesario triplicar la presencia de nuestras fuerzas —armadas— para evitar todo tipo de incursión por parte de estos carteles por un lado y comenzar la coordinación con las fuerzas de la Secretaría de Defensa Nacional de México para coordinar operativos para que también allá control del lado del territorio mexicano sobre estos carteles”, afirmó Arévalo.

En cuanto a los rótulos colocados en distintas localidades por estos grupos armados, en los que se afirmó que el Gobierno “protege” a ciertas personas vinculadas al crimen organizado, el presidente indicó que es una muestra de “frustración” por no lograr operar con libertad en territorio guatemalteco.

“Los carteles que pusieron en distintos lugares son precisamente la expresión de la frustración que tienen de no poder operar libremente en territorio guatemalteco porque tenemos presencia con una estrategia de control territorial entre el Ministerio de la Defensa y la Policía Nacional Civil y, en todo caso las personas a las que se refieren son personas a las que el Gobierno de Guatemala, nosotros, estamos buscando. Una de ella incluso tiene una solicitud de extradición así que estamos nosotros en persecución de estás personas”, puntualizó el mandatario.

Arévalo también resaltó la efectividad de la respuesta del Ejército de Guatemala para contener este nuevo "intento de incursión" en territorio guatemalteco por parte de los cárteles que operan en México.

“El ejército fue tan efectivo en su acción que, inclusive en la desbandada que tuvieron algunos de estos grupos, se vieron obligados a dejar atrás armamento, drones y otro tipo de información”, aseguró.

El presidente estuvo en Olopa, Chiquimula, donde participó en el acto en el que se declaró al municipio como el décimo “libre” de pisos de tierra, gracias a la iniciativa multisectorial Mano a Mano, que busca reducir la vulnerabilidad en municipios priorizados por el Gobierno.