Incursión del narco en la frontera: Mingob niega que el Estado de Guatemala proteja a “el Toño” y “el Ruso”

Tras la incursión del cartel de Sinaloa en Guatemala y la ola de violencia registrada entre el 8 y 9 de diciembre en Huehuetenango y San Marcos, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, respondió a las mantas que aparecieron en varias localidades fronterizas, que señalaban a presuntos cabecillas del cartel Chiapas-Guatemala como protegidos por el Estado.

El ministro Villeda, afirmó que esto “está alejado de la realidad” y señaló que uno de los implicados ya tiene orden de captura con fines de extradición, por lo que las autoridades están en su búsqueda activamente.

"[…] pancartas colgadas donde aparentemente se amenazaba a dos personas y de alguna manera se acusaba, vamos a decirlo de esa manera, al Gobierno de Guatemala de estar protegiendo a uno de ellos. Nada más alejado de la realidad; de hecho, una de esas personas tiene una orden de captura con fines de extradición y nosotros estamos precisamente en la búsqueda de esta persona para capturarla y extraditarla", dijo el titular de Gobernación este 9 de diciembre a los medios de comunicación.

En Tacaná, San Marcos, las mantas señalaban de manera explícita al Gobierno de Guatemala por supuestamente apoyar a Antonio Martínez, conocido como “el Toño”, y a Vladimir López Orantes, “el Ruso”, líderes identificados del cartel Chiapas‑Guatemala.

El mensaje advertía que el CDS —cartel de Sinaloa— “va por ellos”, elevando la tensión en una región marcada por la presencia sostenida de grupos criminales.

Reportes policiales precisan que en cantones y aldeas como Esperanza, Tuicoche, La Democracia, Nentón, Cuilco y Santa Ana Huista se documentaron tiroteos, inmuebles destruidos y vehículos incendiados.

En Nentón, además, fueron localizadas cinco mantas adicionales tras la quema de dos ranchos y un automóvil, con advertencias dirigidas a Luis Amed Guillén Albores, alias “Monchis”, quien murió en el lugar, y los otros integrantes miembros del cartel Chiapas‑Guatemala.

Una finca en Cuilco fue el primer lugar intervenido por autoridades, donde hallaron tres cadáveres con señales de ejecución y una camioneta quemada.

Las primeras pesquisas señalan que un grupo armado, por disputas territoriales, abrió fuego contra sus rivales y luego huyó hacia territorio mexicano.

Un día después, el ejército de México reportó 12 agresiones armadas contra unidades guatemaltecas, atribuibles a enfrentamientos cruzados entre el cartel de Sinaloa y el cartel Chiapas‑Guatemala.

El Ejército de Guatemala informó inicialmente en un comunicado, que presuntos grupos armados ilegales ingresaron al país y abrieron fuego contra la zona. El un enfrentamiento armado en la frontera con México, específicamente en la comunidad de Agua Zarca, Huehuetenango, dejó como resultando un militar herido en una pierna.

México desplegó vuelos de reconocimiento para monitorear la situación y coordinar acciones con las autoridades guatemaltecas.

La violencia dejó un saldo actualizado de seis muertos, según confirmaron las autoridades.

Los enfrentamientos, las mantas y las incautaciones de armas reflejan la disputa territorial en el corredor fronterizo entre el cartel de Sinaloa y sus rivales, aliados del CJNG, responsables de coordinar operaciones y controlar rutas de narcotráfico entre México y Guatemala.

