Arévalo pide diagnóstico de capacidades militares y anuncia Comando Aéreo del Sur renovado

El presidente Bernardo Arévalo, la vicepresidenta Karin Herrera y funcionarios del Ministerio de la Defensa participaron este sábado 6 de diciembre en los actos protocolarios por el 104 aniversario de la Fuerza Aérea Guatemalteca (FAG).

En su intervención, el mandatario indicó que esta fecha es memorable, pues se celebra la trayectoria, el legado y la vocación de servicio de una fuerza militar que, según él, desde sus orígenes ha sido determinante en el desarrollo nacional y en la defensa soberana del espacio aéreo guatemalteco.

Destacó que la FAG ha asumido misiones de enorme trascendencia, desde la vigilancia y control del espacio aéreo, hasta operaciones humanitarias en respuesta a emergencias y desastres naturales, misiones de evacuación médica, combate y supresión de incendios forestales, y apoyo directo a múltiples instituciones del Estado.

Mencionó el papel fundamental de las unidades aéreas en la lucha contra el tráfico y otras amenazas complejas que ponen en riesgo la seguridad.

Dijo que la coordinación interinstitucional ha sido determinante para consolidar un esfuerzo conjunto del Estado que, a decir suyo, ahora muestra resultados tangibles. A ello se ha sumado el respaldo invaluable de países aliados, que han potenciado capacidades para enfrentar el fenómeno criminal.

Afirmó que una de las mayores preocupaciones es la falta de aeronaves de ala fija y rotativa para el combate de incendios forestales y la atención de emergencias.

Informó que instruyó al ministro de la Defensa Nacional a efectuar un diagnóstico profundo sobre las capacidades, fortalezas y debilidades de las tres fuerzas.

Añadió que han identificado en la FAG la necesidad urgente de una modernización integral, que incluye la actualización de aeronaves, material y equipo aéreo indispensable para cumplir las misiones asignadas.

Destacó la importancia de fortalecer la FAG mediante la tecnificación y capacitación del personal, a fin de asegurar una operación más eficiente, tanto en las aeronaves actuales como en las que serán adquiridas en el marco del proceso de modernización institucional. Entre estas se incluyen nuevos helicópteros Bell 407, aviones Twin Otter y aeronaves de apoyo táctico tipo Thrush, entre otros sistemas esenciales para las capacidades del poder aéreo guatemalteco.

Añadió que, en ese sentido, es importante destacar que el proceso de modernización de la Fuerza Aérea no se limita únicamente a la adquisición de nuevas aeronaves y equipo especializado, ya que ha habido una capacitación continua del personal, que actualmente participa en cursos técnicos, tácticos y estratégicos en países amigos.

Afirmó que el objetivo es una Fuerza Aérea más profesional, competente y preparada para servir a su pueblo.

Agregó que el Ministerio de la Defensa incluyó en la proyección de modernización que en el 2027 se inicien las acciones para que la FAG cuente con un Comando Aéreo del Sur renovado, construido desde cero como parte del fortalecimiento integral del Ejército de Guatemala.

Este deberá construirse bajo estándares de modernidad y funcionalidad, de modo que fortalezca las capacidades de defensa del espacio aéreo, aumente la eficiencia en la ayuda humanitaria y mejore las operaciones de supresión de incendios forestales, además de consolidar la lucha contra el narcotráfico.

Subrayó que el Ejército de Guatemala es, y debe seguir siendo, una institución profundamente profesional, respetuosa del orden constitucional y plenamente subordinada a la autoridad civil legítimamente constituida.

“Ninguna fuerza armada moderna puede avanzar si no comprende que su razón de ser es servir a la Nación, proteger a su población y actuar siempre dentro del marco de la ley, la democracia y los derechos humanos”, remarcó.

Indicó que la FAG es ahora un ejemplo de profesionalización responsable, orientada a su misión, alejada de extremismos y comprometida con el futuro democrático de Guatemala.

