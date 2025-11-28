Bernardo Arévalo asciende a cuatro oficiales al grado de general de brigada

Política

Bernardo Arévalo asciende a cuatro oficiales al grado de general de brigada

Arévalo afirmó que los ascensos son un pilar esencial para consolidar la estrategia de fortalecimiento del Ejército de Guatemala.

|

time-clock

ASCENSOS A GRADO DE GENERAL EN EL EJÉRCITO

Acto de ascensos al grado de general de brigada oficiales del Ejército de Guatemala, con la presencia del presidente Bernardo Arévalo. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

En el Ministerio de la Defensa Nacional, en un acto oficial presidido por el presidente Bernardo Arévalo, este viernes 28 de noviembre se llevó a cabo la ceremonia de ascenso e imposición de insignias a los oficiales que se hicieron acreedores al grado de general de brigada.

En su intervención, Arévalo indicó que se trató de un acto “muy significativo” para la vida institucional del Ejército de Guatemala, pues, según el funcionario, esto reafirma el camino estratégico que el país ha decidido recorrer, un camino trazado con visión y coherencia institucional.

“Los ascensos que hoy conferimos no son únicamente reconocimientos individuales, son un pilar fundamental en la consolidación de la estrategia que estamos ejecutando para fortalecer a nuestro Ejército en su rol constitucional, en su misión de defensa y en su aporte decisivo al progreso del país”, indicó el mandatario.

Dijo que es importante tener claro “que el pueblo digno de Guatemala tenga claro que este proceso ha sido llevado a cabo con total integridad. Ningún político, ningún grupo de intereses particulares, ninguna facción extremista ha tenido injerencia de ningún tipo en el proceso”.

EN ESTE MOMENTO

Rótulos de rebajas por el Black Friday colocados en una tienda.

Black Friday en Guatemala: qué compran los guatemaltecos y impulsa el comercio digital en 2025

Right

Black Friday: por qué el Viernes Negro se llama así y otras 4 curiosidades sobre el famoso día de compras

Right

Afirmó que ha habido respeto al orden interno de la institución, que ha guiado por generaciones la carrera militar.

“Estos ascensos honran la trayectoria, la experiencia acumulada y la línea de sucesión propia de la vida castrense”, agregó.

A decir de Arévalo, la institución armada solo puede lograr sus objetivos y cumplir su misión si su conducción responde a dicha misión y está libre de intereses externos, políticos, “de tentaciones extremistas y autoritarias”.

Añadió que el liderazgo militar es seleccionado con responsabilidad, coherencia y con visión de Estado.

LECTURAS RELACIONADAS

Celebración del 154 Día del Ejército de Guatemala.

Ejército celebra 154 años con desfile y nuevo jefe del Estado Mayor es ascendido a general de división

chevron-right
Henry Saenz Ramos, ministro de la Defensa, brinda su discurso desde el podio en el acto oficial por el aniversario del Ejército.

Sancionan con baja a coronel que denunció al ministro de la Defensa

chevron-right

Aseguró que los oficiales generales ascendidos este viernes representan la visión trazada, pues han demostrado compromiso, carácter y capacidad para conducir al Ejército en la etapa de transformación y modernización.

Acreedores al grado de general de brigada:

  • Coronel de Infantería DEM, Israel Barrera Rosales.
  • Coronel de Artillería DEM, Estuardo Cutzal Arriaga.
  • Coronel de Infantería DEM, José Daniel Barrientos Tobar.
  • Coronel de Ingenieros DEM, Jorge Mario Lemus Paiz.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

ARCHIVADO EN:

Bernardo Arévalo Ejército de Guatemala Ministerio de la Defensa 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS