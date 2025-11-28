Bernardo Arévalo asciende a cuatro oficiales al grado de general de brigada

En el Ministerio de la Defensa Nacional, en un acto oficial presidido por el presidente Bernardo Arévalo, este viernes 28 de noviembre se llevó a cabo la ceremonia de ascenso e imposición de insignias a los oficiales que se hicieron acreedores al grado de general de brigada.

En su intervención, Arévalo indicó que se trató de un acto “muy significativo” para la vida institucional del Ejército de Guatemala, pues, según el funcionario, esto reafirma el camino estratégico que el país ha decidido recorrer, un camino trazado con visión y coherencia institucional.

“Los ascensos que hoy conferimos no son únicamente reconocimientos individuales, son un pilar fundamental en la consolidación de la estrategia que estamos ejecutando para fortalecer a nuestro Ejército en su rol constitucional, en su misión de defensa y en su aporte decisivo al progreso del país”, indicó el mandatario.

Dijo que es importante tener claro “que el pueblo digno de Guatemala tenga claro que este proceso ha sido llevado a cabo con total integridad. Ningún político, ningún grupo de intereses particulares, ninguna facción extremista ha tenido injerencia de ningún tipo en el proceso”.

Afirmó que ha habido respeto al orden interno de la institución, que ha guiado por generaciones la carrera militar.

“Estos ascensos honran la trayectoria, la experiencia acumulada y la línea de sucesión propia de la vida castrense”, agregó.

A decir de Arévalo, la institución armada solo puede lograr sus objetivos y cumplir su misión si su conducción responde a dicha misión y está libre de intereses externos, políticos, “de tentaciones extremistas y autoritarias”.

Añadió que el liderazgo militar es seleccionado con responsabilidad, coherencia y con visión de Estado.

Aseguró que los oficiales generales ascendidos este viernes representan la visión trazada, pues han demostrado compromiso, carácter y capacidad para conducir al Ejército en la etapa de transformación y modernización.

Acreedores al grado de general de brigada:

Coronel de Infantería DEM, Israel Barrera Rosales.

Coronel de Artillería DEM, Estuardo Cutzal Arriaga.

Coronel de Infantería DEM, José Daniel Barrientos Tobar.

Coronel de Ingenieros DEM, Jorge Mario Lemus Paiz.

