Defensa compró cubiertos y tazas a Israel bajo acuerdo militar de US$4 millones

El 3 de abril del 2023, los ministerios de Defensa de Guatemala e Israel firmaron un acuerdo para la adquisición de equipo militar, especial y de ayuda humanitaria por US$4 millones 258 mil 852 (unos Q33.2 millones). El documento fue suscrito por el entonces ministro de la Defensa, Henry Reyes Chigua, y el director general del Ministerio de Defensa de Israel, Eyal Zam.

Según el acuerdo, las compras al Ejército de Israel se realizarían a través de la empresa Marom Dolphin Ltd., de ese país.

El documento autoriza la adquisición de cascos balísticos de última generación, chalecos tácticos con certificación internacional y otros implementos estratégicos que, supuestamente, no estaban disponibles en el mercado local para combatir el narcotráfico y otros delitos vinculados a la delincuencia organizada.

De cascos blindados a tenedores

Al revisar los listados de suministro anexos al contrato, se constató que únicamente se incluyeron tres artículos estrictamente militares. El resto podría conseguirse en el mercado nacional.

En el mismo documento donde se detallan los cascos balísticos L3A-MICH con protección nivel IIIA, chalecos blindados con paneles delanteros y traseros, y mochilas Atlas 75 para condiciones extremas, figuran también pocillos de campaña, bandejas de acero inoxidable, cubiertos, cantimploras, tazas tipo bola, mosquiteros, ponchos e incluso sombreros con protección contra insectos.

Todos estos artículos, según proveedores consultados por este medio, están disponibles en el comercio guatemalteco sin necesidad de trámites internacionales. No obstante, bajo este convenio, se adquirieron mediante un esquema de gobierno a gobierno, sin licitaciones públicas y con cláusulas que liberan a las partes de cualquier responsabilidad futura.

Por ejemplo, se compraron 1,386 cascos a US$311 cada uno (Q2,425), por un total de US$431,046 (Q3.3 millones). Se trata de un casco balístico nivel IIIA, que resiste impactos de armas cortas, desde calibre 9 mm hasta .44 magnum. También protege contra esquirlas de granadas o explosiones.

Se adquirieron, además, 1,386 chalecos blindados a US$451 cada uno (Q3,517), por un total de US$625,086 (Q4.8 millones). Estos chalecos cuentan con paneles delanteros y traseros de kevlar que resisten disparos de armas cortas, y con paneles duros que elevan la protección al nivel NIJ III, capaz de detener disparos de fusiles tipo AK-47.

Asimismo, se adquirieron 2,352 mochilas tácticas por US$785,568 (Q6.2 millones), y 947 chalecos tácticos sin protección balística por US$304,934 (Q2.3 millones).

Otros productos no son especializados. Por ejemplo, se compraron 1,530 pocillos de acero inoxidable a US$34 cada uno (Q265), por un total de US$52,020 (Q405 mil), y 1,530 juegos de cubiertos (cuchara, cuchillo y abridor de latas) a US$12 cada uno (Q93), por un total de US$18,360 (Q143 mil).

También se adquirieron 1,287 tazas tipo bola por US$18,018 (Q140 mil), y 1,287 bandejas de acero inoxidable por US$48,906 (Q381 mil).

Entre otros artículos figuran mosquiteros, ponchos de lana, suéteres pixelados, ponchos para lluvia, sombreros con protección, cantimploras y bolsas para dormir.

Las condiciones

El acuerdo establece que Israel se encarga del envío y la fabricación, mientras que Guatemala debe gestionar los permisos de importación y el pago de impuestos locales. Se fija un plazo de 12 meses para la entrega total del equipo, y se establece la obligación de realizar pruebas de aceptación en territorio guatemalteco.

Si Guatemala no asiste a dichas pruebas en un plazo máximo de 14 días tras la llegada del equipo, este se considerará automáticamente aprobado y en perfectas condiciones, liberando a Israel y a Marom Dolphin de cualquier reclamo.

Toda la información relativa al contrato está clasificada como “no para uso público”, con cláusulas de confidencialidad que limitan la divulgación a lo estrictamente necesario. Incluso contempla eventos de fuerza mayor —como pandemias, guerras o desastres naturales— para justificar retrasos en la entrega, sin sanciones.

Se consultó a Defensa sobre las compras pero al cierre de la edición no se obtuvo respuesta.

Compras especializadas

Marvin Flores, analista independiente en temas de transparencia, explicó que los acuerdos entre países, en este caso entre ejércitos, deben utilizarse para obtener artículos especializados que un país pueda proveer, pero no para adquirir productos comunes. “Con Israel tendría sentido si se compraran fusiles o servicios de reparación de esos armamentos, pero no artículos que pueden encontrarse en el mercado nacional”, comentó Flores.

Agregó que productos como cubiertos, tazas y otros similares están disponibles en el país, y que estas compras evaden la Ley de Contrataciones del Estado. Además, resaltó que no tiene sentido importar desde tan lejos, ya que se generan costos adicionales por importación.

Se consultó al Ejército sobre estas compras. El equipo de prensa confirmó la recepción de la solicitud de información, pero no respondió las preguntas enviadas.

