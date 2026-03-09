Arévalo defiende relación con Estados Unidos tras ausencia en cumbre convocada por Trump

El presidente Bernardo Arévalo afirmó este lunes 9 de marzo que la relación entre Guatemala y Estados Unidos se basa en cooperación y hechos concretos, y descartó que la ausencia del país en una cumbre convocada por Donald Trump en Florida refleje un deterioro en los vínculos diplomáticos.

Las declaraciones del mandatario se produjeron luego de que Guatemala no participara en una reunión celebrada en Florida, en la que el presidente estadounidense Donald Trump se reunió con mandatarios de varios países de la región para discutir acciones contra el narcotráfico.

Arévalo indicó que la invitación a esa actividad se había hecho con anterioridad a los acontecimientos recientes -elección de magistrados a la CC por el Congreso- y rechazó que la ausencia de Guatemala refleje un deterioro en las relaciones diplomáticas.

“Sabe que la invitación a ese evento tuvo lugar mucho antes de que pasara cualquier cosa que haya pasado, o sea que no hay una relación. No somos el único país que no estuvo presente y dentro de esos países hay países que mantienen relaciones de trabajo y acuerdos de interés amplios con los Estados Unidos y, sin embargo, no participaron”, afirmó.

El mandatario agregó que las relaciones entre ambos países se evidencian en la cooperación concreta en distintos ámbitos.

Según explicó, esa cooperación incluye acuerdos estratégicos, integración de sistemas de inteligencia, participación en mecanismos de combate al narcotráfico y acceso a fondos dirigidos a ciertos países.

“Las relaciones se ven en los hechos concretos, en acciones, en acuerdos sobre cooperación estratégica, en integración de sistemas de inteligencia y en participación en mecanismos de combate al narco”, dijo.

Arévalo también mencionó que Guatemala mantiene cooperación con Estados Unidos en materia de infraestructura estratégica y equipamiento militar, aunque señaló que el país no cuenta con acceso a ciertos mecanismos de financiamiento de agencias estadounidenses.

Consultado sobre cómo calificaría la relación bilateral en una escala del 1 al 10, el mandatario evitó dar una valoración numérica.

“No es una escuela y no es un examen; no vamos a poner calificación de 1 al 10”, respondió.

El presidente sostuvo que Guatemala incluso ha avanzado en algunos de los temas discutidos en la reunión celebrada en Florida.

“En las pruebas las relaciones se ven en los hechos concretos, y en los hechos concretos lo que tenemos es un nivel de convergencia alrededor de objetivos estratégicos”, afirmó.

El presidente Trump anunció el sábado pasado la creación de una coalición militar con mandatarios latinoamericanos para combatir a los carteles del narcotráfico.

La iniciativa, denominada “Escudo de las Américas”, fue presentada durante una cumbre realizada en el Trump National Doral Miami, un complejo turístico propiedad del mandatario.

Según Trump, el acuerdo busca establecer el compromiso de utilizar fuerza militar para destruir a los carteles.

“De una vez por todas nos desharemos de ellos. Necesitamos su ayuda. Solo tienen que decirnos dónde están”, declaró.

En la reunión participaron los presidentes de Argentina, Javier Milei; Bolivia, Rodrigo Paz; Costa Rica, Rodrigo Chávez; República Dominicana, Luis Abinader; Ecuador, Daniel Noboa; El Salvador, Nayib Bukele; Guyana, Irfaan Ali; Honduras, Nasry ‘Tito’ Asfura; Panamá, José Raúl Mulino; Paraguay, Santiago Peña, y la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar.

También estuvo presente José Antonio Kast, presidente electo de Chile, quien asumirá el cargo el próximo miércoles.

A la cumbre no asistieron ni fueron invitados los gobiernos de Brasil, México y Colombia, tres de las mayores economías de América Latina, así como Guatemala.

Durante su intervención, Trump criticó a México, al que describió como el “epicentro de la violencia de los carteles”. Aunque afirmó que la presidenta Claudia Sheinbaum es “muy buena persona”, señaló que no ha permitido a Estados Unidos realizar operaciones militares contra organizaciones criminales en territorio mexicano.

En las últimas semanas, el mandatario estadounidense ha planteado la posibilidad de atacar a los carteles en México, a los que ha catalogado como grupos terroristas.

El gobierno mexicano ha rechazado esa opción al considerar que vulnera su soberanía.

Con información de EFE

