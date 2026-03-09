Arévalo afirma que alza de combustibles responde a especulación y no a escasez

El mercado internacional enfrenta volatilidad debido a la interrupción del tránsito de buques en el estrecho de Ormuz, una ruta estratégica ubicada entre Irán y Omán por donde circula cerca de una quinta parte del petróleo que abastece al mercado mundial.

Debido a su importancia para el comercio energético global, cualquier tensión en esta zona suele impactar de inmediato las cotizaciones del crudo en los mercados internacionales, afectando la oferta hacia Asia, Europa y América.

Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala, afirmó, en la Conferencia La Ronda del día 9 de marzo, que el incremento reciente en los precios de los combustibles no responde a un problema inmediato de abastecimiento, sino a un proceso de especulación en el mercado.

El mandatario aseguró que Guatemala cuenta con reservas de combustibles suficientes para varios meses, por lo que el impacto real del conflicto internacional no debería reflejarse de forma inmediata en los precios locales.

“El aumento de precio no tiene que ver con un proceso de escasez, sino con una narrativa de especulación”, afirmó el presidente.

Arévalo explicó que, aunque la guerra ha generado interrupciones en la circulación de buques en el estrecho de Ormuz —por donde pasa alrededor del 21% del combustible mundial—, los efectos reales en el suministro suelen sentirse entre dos y doce meses después, debido a las reservas existentes en los países.

“Hay gente que se está aprovechando del hecho de que la noticia de la guerra en el Golfo y el aumento del petróleo está sobre la mesa, y está tratando de empujar una campaña de especulación y alza que no tienen justificación real”, señaló.

Gobierno reforzará monitoreo de precios

Ante esta situación, el Gobierno anunció que reforzará el monitoreo de los precios de los combustibles en el país a través del Plan Centinela, con el objetivo de detectar posibles prácticas de manipulación de precios, acaparamiento o especulación.

En este mecanismo participarán la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), el Ministerio de Economía (Mineco), el Ministerio de Energía y Minas (MEM).

Petróleo subió 12% en un solo día

El director ejecutivo de la Asociación Guatemalteca de Expendedores de Gasolina (Ageg), Enrique Meléndez, explicó que el mercado ha reaccionado a los acontecimientos en Irán.

“El día de ayer el incremento que se dio en el petróleo fue importante, aproximadamente del 12% en un solo día. Eso no se miraba desde el año 2020, según dicen los analistas internacionales”, indicó.

Según el dirigente del sector, si la interrupción del tránsito marítimo continúa podrían surgir complicaciones adicionales para la producción, ya que algunos países productores enfrentan limitaciones de almacenamiento.