Bernardo Arévalo decreta nuevo estado de prevención en Guatemala a partir de este 3 de marzo

Política

Bernardo Arévalo decreta nuevo estado de prevención en Guatemala a partir de este 3 de marzo

Guatemala continuará bajo estado de prevención tras decisión anunciada por el Gobierno este lunes.

y

| time-clock

El presidente Bernardo Arévalo anunció este lunes 2 de marzo, en conferencia de prensa, que decretará un nuevo estado de prevención en Guatemala durante 15 días.

El mandatario hizo el anuncio un día antes de que venza el estado de prevención vigente, el cual también duró 15 días.

Indicó que, al finalizar ese plazo, se hará una evaluación para determinar los siguientes pasos en la estrategia de seguridad.

Esta es la segunda disposición de este tipo, luego de que finalizara el estado de sitio decretado durante un mes para implementar acciones de seguridad.

EN ESTE MOMENTO

Integrantes de la Comisión de Postulación reciben expedientes de aspirantes a fiscal general, en el cuarto día de convocatoria. (Foto Prensa Libre: Javier González)

Fiscal General: cambios a la tabla de gradación motivan un nuevo amparo ante la CC

Right
Bolsa de Valores cotización del petróleo Irán EE. UU Israel

Precios del petróleo suben 6% respecto a su último cierre, tras conflicto en Irán

Right

Arévalo dijo que esta medida les ha permitido continuar con una estrategia de combate al crimen organizado, en particular a las maras y pandillas y a la violencia en las calles, “de una manera que ha tenido éxitos notables”.

Afirmó que con estas acciones se ha logrado la reducción de homicidios “más importante que ha tenido lugar en el país en los últimos 25 años, que eso es un logro muy importante”.

Dijo que han notado una reducción de la incidencia criminal en general del 8% y, a decir del mandatario, esto se debe al tercer logro de la estrategia, que consiste en desarticular a los cabecillas de las pandillas de sus operaciones en las calles mediante la combinación del control en las cárceles, sumado a las acciones en los barrios y zonas más afectadas por la violencia.

Destacó la desinstalación de al menos 70 cámaras de vigilancia ilegal que tenían grupos criminales, por lo que se ha desarticulado la capacidad de estas de ejercer control como si fueran autoridad en barrios y calles, pues tenían libertad de operación para delinquir.

LECTURAS RELACIONADAS

MINISTRO VILLEDA EN PL RADIO

Mingob explica cómo sería el nuevo protocolo de visitas para evitar el ingreso de ilícitos a prisiones

chevron-right
FASE 2 PLAN CENTINELA EN ESCUINTLA

PNC afirma reducción de hechos delictivos en Escuintla por Plan Centinela y lanza segunda fase

chevron-right

Dijo que han desarrollado mil 500 operativos de seguridad en el Plan Centinela Metropolitano y, según él, esto tiene un impacto directo en la vida de las familias y en la “tranquilidad” en las calles.

Arévalo afirmó que en estas operaciones de seguridad se ha reportado la captura de 7 mil delincuentes en los últimos dos meses.

“Siete mil personas que estaban dedicadas a la actividad criminal en el marco de la libertad que tenían para operar porque controlaban el territorio con sus cámaras, tenían una conexión con los cabecillas en las cárceles, tenían libertad de operación y ahora se han encontrado con un Gobierno que les niega esa facilidad, que los combate”, afirmó.

Dijo que los operativos de seguridad continuarán.

El estado de sitio dejó de regir en Guatemala el 16 de febrero, tras un mes de vigencia, derivado de motines en las cárceles Renovación 1, en Escuintla; Fraijanes 2 y el Preventivo para Hombres, en la zona 18.

En esas prisiones se registraron alteraciones del orden, con la toma de rehenes por parte de la mara Barrio 18, según el Ministerio de Gobernación.

Además, integrantes de esa organización criminal atacaron a la Policía Nacional Civil, con resultado de al menos 11 agentes fallecidos.

Para leer más: SP detalla daños en dos áreas de la cárcel Renovación 1, remodelada hace 14 meses

Paralelamente al estado de prevención, el Gobierno ha implementado el Plan Centinela, cuya segunda fase fue inaugurada recientemente en Escuintla.

Este plan también se ha extendido al área metropolitana.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

Paula Carranza

Periodista de Prensa Libre especializada en temas sociales, ejecutivo y análisis de datos con 3 años de experiencia. Primer lugar en el concurso de Periodismo Regional de Sostenibilidad por Progreso en 2024.

Lee más artículos de Paula Carranza

ARCHIVADO EN:

Bernardo Arévalo Estado de Prevención Ministerio de Gobernación 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS