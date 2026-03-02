Bernardo Arévalo decreta nuevo estado de prevención en Guatemala a partir de este 3 de marzo

El presidente Bernardo Arévalo anunció este lunes 2 de marzo, en conferencia de prensa, que decretará un nuevo estado de prevención en Guatemala durante 15 días.

El mandatario hizo el anuncio un día antes de que venza el estado de prevención vigente, el cual también duró 15 días.

Indicó que, al finalizar ese plazo, se hará una evaluación para determinar los siguientes pasos en la estrategia de seguridad.

Esta es la segunda disposición de este tipo, luego de que finalizara el estado de sitio decretado durante un mes para implementar acciones de seguridad.

Arévalo dijo que esta medida les ha permitido continuar con una estrategia de combate al crimen organizado, en particular a las maras y pandillas y a la violencia en las calles, “de una manera que ha tenido éxitos notables”.

Afirmó que con estas acciones se ha logrado la reducción de homicidios “más importante que ha tenido lugar en el país en los últimos 25 años, que eso es un logro muy importante”.

Dijo que han notado una reducción de la incidencia criminal en general del 8% y, a decir del mandatario, esto se debe al tercer logro de la estrategia, que consiste en desarticular a los cabecillas de las pandillas de sus operaciones en las calles mediante la combinación del control en las cárceles, sumado a las acciones en los barrios y zonas más afectadas por la violencia.

Destacó la desinstalación de al menos 70 cámaras de vigilancia ilegal que tenían grupos criminales, por lo que se ha desarticulado la capacidad de estas de ejercer control como si fueran autoridad en barrios y calles, pues tenían libertad de operación para delinquir.

Dijo que han desarrollado mil 500 operativos de seguridad en el Plan Centinela Metropolitano y, según él, esto tiene un impacto directo en la vida de las familias y en la “tranquilidad” en las calles.

Arévalo afirmó que en estas operaciones de seguridad se ha reportado la captura de 7 mil delincuentes en los últimos dos meses.

“Siete mil personas que estaban dedicadas a la actividad criminal en el marco de la libertad que tenían para operar porque controlaban el territorio con sus cámaras, tenían una conexión con los cabecillas en las cárceles, tenían libertad de operación y ahora se han encontrado con un Gobierno que les niega esa facilidad, que los combate”, afirmó.

Dijo que los operativos de seguridad continuarán.

El estado de sitio dejó de regir en Guatemala el 16 de febrero, tras un mes de vigencia, derivado de motines en las cárceles Renovación 1, en Escuintla; Fraijanes 2 y el Preventivo para Hombres, en la zona 18.

En esas prisiones se registraron alteraciones del orden, con la toma de rehenes por parte de la mara Barrio 18, según el Ministerio de Gobernación.

Además, integrantes de esa organización criminal atacaron a la Policía Nacional Civil, con resultado de al menos 11 agentes fallecidos.

Paralelamente al estado de prevención, el Gobierno ha implementado el Plan Centinela, cuya segunda fase fue inaugurada recientemente en Escuintla.

Este plan también se ha extendido al área metropolitana.

