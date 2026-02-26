PNC afirma reducción de hechos delictivos en Escuintla por Plan Centinela y lanza segunda fase

En la Gobernación Departamental de Escuintla se desarrolló este jueves 26 de febrero el lanzamiento de la segunda fase del Plan Centinela.

Se informó que la Policía Nacional Civil (PNC), con el apoyo del Ejército de Guatemala, desarrollará más operativos permanentes en rutas, municipios y colonias de ese departamento.

Según la PNC, el objetivo es fortalecer la seguridad ciudadana por medio de patrullajes y, con ello, prevenir hechos delictivos, mientras los investigadores también efectúan sus labores.

En el lanzamiento estuvieron presentes la gobernadora de Escuintla, Vivian Mayorga; el subdirector general de Prevención del Delito, Pablo Rodríguez, y el jefe de Comisaría, Jaime Martínez, entre otros mandos policiales.

Rodríguez indicó que ha habido disminución de hechos delictivos, por lo que las acciones combinadas continuarán.

El 6 de enero fue lanzada la primera fase del Plan Centinela en Escuintla. En el primer día del plan, agentes del Grupo Élite del Sistema Penitenciario, junto con agentes de la PNC, desarrollaron una requisa en el centro de detención Renovación 1 para verificar el cumplimiento de los protocolos de seguridad.

En las afueras del recinto, autoridades derribaron construcciones no autorizadas para contribuir al despliegue de seguridad en el área.

El 17 y 18 de enero se registraron motines en las cárceles Renovación 1, en Escuintla; Fraijanes 2, y el Preventivo para Hombres de la zona 18, donde los reos pedían que se les brindaran comunidades y se registraron ataques armados contra la PNC.

Esta situación llevó al Gobierno a declarar estado de sitio durante un mes, en el que las fuerzas combinadas efectuaron operativos contra las estructuras criminales.

Siempre en el marco de estrategias de seguridad, el 17 de febrero el Gobierno extendió el Plan Centinela al departamento de Guatemala.

