PNC afirma reducción de hechos delictivos en Escuintla por Plan Centinela y lanza segunda fase

Justicia

PNC afirma reducción de hechos delictivos en Escuintla por Plan Centinela y lanza segunda fase

La PNC lanza la segunda fase del Plan Centinela en Escuintla, para continuar acciones contra estructuras criminales.

|

time-clock

FASE 2 PLAN CENTINELA EN ESCUINTLA

Fuerzas de seguridad continuarán con el Plan Centinela en Escuintla. (Foto Prensa Libre: PNC)

En la Gobernación Departamental de Escuintla se desarrolló este jueves 26 de febrero el lanzamiento de la segunda fase del Plan Centinela.

Se informó que la Policía Nacional Civil (PNC), con el apoyo del Ejército de Guatemala, desarrollará más operativos permanentes en rutas, municipios y colonias de ese departamento.

Según la PNC, el objetivo es fortalecer la seguridad ciudadana por medio de patrullajes y, con ello, prevenir hechos delictivos, mientras los investigadores también efectúan sus labores.

En el lanzamiento estuvieron presentes la gobernadora de Escuintla, Vivian Mayorga; el subdirector general de Prevención del Delito, Pablo Rodríguez, y el jefe de Comisaría, Jaime Martínez, entre otros mandos policiales.

EN ESTE MOMENTO

Accidente de tránsito ocurrido este miércoles 25 de febrero en el kilómetro 33 de la carretera a El Salvador, en el sector conocido como la Vuelta del Chilero, dejó como saldo al menos dos personas muertas y varias heridas. (Foto, Prensa Libre: cortesía Bomberos Voluntarios)

Accidentes de tránsito siguen en aumento: transporte pesado lidera hechos en rutas importantes

Right

Capturan a presunto cabecilla de estructura que despoja propiedades en el occidente

Right

Rodríguez indicó que ha habido disminución de hechos delictivos, por lo que las acciones combinadas continuarán.

El 6 de enero fue lanzada la primera fase del Plan Centinela en Escuintla. En el primer día del plan, agentes del Grupo Élite del Sistema Penitenciario, junto con agentes de la PNC, desarrollaron una requisa en el centro de detención Renovación 1 para verificar el cumplimiento de los protocolos de seguridad.

Para leer más: Estado de prevención: cuáles son las tres medidas que regirán en Guatemala durante 15 días

En las afueras del recinto, autoridades derribaron construcciones no autorizadas para contribuir al despliegue de seguridad en el área.

El 17 y 18 de enero se registraron motines en las cárceles Renovación 1, en Escuintla; Fraijanes 2, y el Preventivo para Hombres de la zona 18, donde los reos pedían que se les brindaran comunidades y se registraron ataques armados contra la PNC.

LECTURAS RELACIONADAS

Desmantelan sistema ilegal de videovigilancia en colonias de la zona 7 capitalina

chevron-right
Agentes de la PNC realizan operativos de seguridad y revisan motoristas en la zona 3 de Guatemala.

Qué es el Plan Centinela y qué cambia con el estado de prevención en Guatemala

chevron-right

Esta situación llevó al Gobierno a declarar estado de sitio durante un mes, en el que las fuerzas combinadas efectuaron operativos contra las estructuras criminales.

Siempre en el marco de estrategias de seguridad, el 17 de febrero el Gobierno extendió el Plan Centinela al departamento de Guatemala.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

ARCHIVADO EN:

Mara Barrio 18 Ministerio de Gobernación Plan Centinela Policía Nacional Civil 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS