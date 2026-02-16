Qué es el Plan Centinela y qué cambia con el estado de prevención en Guatemala

El portavoz de la Policía Nacional Civil (PNC), Jorge Aguilar Chinchilla, explicó que el Plan Centinela es una estrategia conjunta entre la PNC y el Ejército de Guatemala, diseñada para reforzar la seguridad y recuperar el control en sectores con alta incidencia delictiva.

“La operación Centinela es una estrategia en la que trabaja la PNC junto con el Ejército de Guatemala. Se ha ejecutado en Escuintla y ha permitido la ubicación de personas vinculadas a hechos delictivos, así como la prevención de acciones ilegales contra la población”, señaló Aguilar Chinchilla.

Por disposición del presidente Bernardo Arévalo, la estrategia se extenderá al departamento de Guatemala bajo el nombre de Operación Centinela Metropolitana, enfocada en barrios y zonas urbanas con alta incidencia criminal.

“El Plan Centinela combina patrullajes intensivos, puestos de control, identificación de personas y verificación de antecedentes, así como allanamientos e investigaciones coordinadas. En el área metropolitana, la PNC se encargará de las labores de investigación e inteligencia, mientras que el Ejército apoyará en tareas de seguridad y acompañamiento operativo”, explicó el portavoz.

“El objetivo es prevenir el delito, combatir estructuras criminales e investigar situaciones ilícitas en las que estén involucradas personas que afectan a otros ciudadanos”, agregó.

Plan Centinela: alcance y resultados

Durante los operativos de enero y febrero de 2026, el Plan Centinela en Escuintla registró más de 35 mil personas identificadas y 438 aprehendidos, la mayoría en flagrancia.

Además, se realizaron más de 200 allanamientos; se incautaron 85 armas de fuego, municiones, drogas, vehículos, motocicletas y dinero en efectivo, entre otros objetos de interés para las investigaciones.

Con la extensión al área metropolitana, las autoridades indicaron que buscan replicar estos resultados en los sectores priorizados de la capital y municipios aledaños.

El lanzamiento del plan coincide con el fin del estado de sitio, vigente desde enero por motines en centros carcelarios y hechos violentos, que dejaron como saldo el asesinato de 11 agentes de la Policía Nacional Civil.

El mandatario también anunció la entrada en vigor de un estado de prevención, que permite mantener operativos sin suspender garantías constitucionales.

Aguilar Chinchilla aclaró que “el estado de sitio permite restringir derechos como la libertad de locomoción y reunión, y otorga un mayor control militar, mientras que el estado de prevención es menos restrictivo, no suspende garantías y facilita la acción de las fuerzas de seguridad para prevenir delitos y controlar reuniones o manifestaciones cuando se considere necesario”.

