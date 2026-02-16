Sucesos
Hallan muertos a dos menores desaparecidos en una represa de agua en San José Pinula
Equipos de rescate de los Bomberos Voluntarios hallaron sin vida a dos adolescentes en una represa de San José Pinula.
Buzos de la Sección de Rescate Acuático de los Bomberos Voluntarios localizan los cuerpos de dos menores en una represa de San José Pinula. (Foto Prensa Libre: CVB)
Dos menores de 13 y 14 años fueron localizados sin vida este lunes 16 de febrero en una represa ubicada en el cantón Matasano, Villas de San Antonio, zona 4 de San José Pinula, reportaron los Bomberos Voluntarios
Según informaron los socorristas, el hallazgo se produjo luego de varias inmersiones realizadas por miembros de la Sección de Rescate y Salvamento Acuático, conocidos como “Hombres Rana”.
Los socorristas efectuaron maniobras de búsqueda subacuática tras ser alertados por la desaparición de los adolescentes.
Los cuerpos fueron extraídos a la superficie y entregados a las autoridades correspondientes para los trámites legales. Ambos presentaban signos de asfixia por sumersión.
Hasta ahora, no se tienen mayores detalles sobre qué hacían los menores en el lugar. Sin embargo, se presume que habrían caído de manera accidental en la represa. Será el Ministerio Público, en coordinación con la Policía Nacional Civil, el encargado de establecer las circunstancias exactas del hecho.
El sitio fue acordonado por agentes policiales, quienes permanecieron en la escena mientras personal forense realizaba el levantamiento de los cuerpos y la recolección de indicios.
Las identidades de las víctimas no han sido confirmadas oficialmente.
