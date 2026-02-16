Hallan muertos a dos menores desaparecidos en una represa de agua en San José Pinula

Dos menores de 13 y 14 años fueron localizados sin vida este lunes 16 de febrero en una represa ubicada en el cantón Matasano, Villas de San Antonio, zona 4 de San José Pinula, reportaron los Bomberos Voluntarios

Según informaron los socorristas, el hallazgo se produjo luego de varias inmersiones realizadas por miembros de la Sección de Rescate y Salvamento Acuático, conocidos como “Hombres Rana”.

Los socorristas efectuaron maniobras de búsqueda subacuática tras ser alertados por la desaparición de los adolescentes.

Los cuerpos fueron extraídos a la superficie y entregados a las autoridades correspondientes para los trámites legales. Ambos presentaban signos de asfixia por sumersión.

Hasta ahora, no se tienen mayores detalles sobre qué hacían los menores en el lugar. Sin embargo, se presume que habrían caído de manera accidental en la represa. Será el Ministerio Público, en coordinación con la Policía Nacional Civil, el encargado de establecer las circunstancias exactas del hecho.

El sitio fue acordonado por agentes policiales, quienes permanecieron en la escena mientras personal forense realizaba el levantamiento de los cuerpos y la recolección de indicios.

Las identidades de las víctimas no han sido confirmadas oficialmente.

