“Herido, logró enviar un audio”: el último mensaje del agente de la PNC Paredes Mayen

Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, se transmitieron imágenes del homenaje póstumo al agente Juan Antonio Paredes Mayen, donde familiares, autoridades y compañeros recordaron su vocación de servicio. Su hermano relató que, a pesar de estar gravemente herido, Paredes Mayen logró enviar un mensaje de voz para avisar que se dirigía a un hospital.

Con un minuto de silencio, salvas de honor y la entrega del pabellón nacional a su familia, autoridades del Ministerio de Gobernación y la cúpula policial despidieron al agente Juan Antonio Paredes Mayen, quien permaneció dos días en cuidados intensivos en el IGSS El Ceibal tras ser atacado durante un patrullaje de seguridad ciudadana.

En Impacto Directo, su hermano compartió que el agente, aun consciente, tuvo la fuerza para enviar un audio y alertar que estaba herido:

“Aun herido, sabíamos que él era fuerte y tuvo esa fuerza para poder enviar un audio desde su teléfono, indicarnos que iba herido hacia un centro asistencial. El diagnóstico de los doctores era bastante reservado y nos fuimos preparando poco a poco para esperar cualquier noticia”.

“No era un número”

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, afirmó que se impulsará la persecución penal contra los responsables de los ataques armados del 18 de enero, atribuidos a estructuras del Barrio 18:

“A quienes hoy sufren esta ausencia, su pérdida no será tratada como un dato más. Juan Antonio no era un número, no era una promoción; era alguien que, con esfuerzo acumulado y vocación de servicio, salió a cumplir con su deber”.

Por su parte, Héctor Noé González Prera, director general adjunto de la Policía Nacional Civil, expresó el acompañamiento institucional permanente a la familia del agente.

Paredes Mayen, de 31 años, era originario de la aldea Ixchel, municipio de Granados, Baja Verapaz. Ingresó a la PNC el 16 de julio de 2021 y estaba asignado a la Subestación 12-3-6 El Limón, zona 18. Deja en la orfandad a tres hijos: dos pequeños de 3 y 4 años, y una bebé de 8 meses.

Motines, ataques y estado de sitio

El asesinato de Juan Antonio Paredes Mayen se registró durante una de las jornadas más violentas para la PNC en años, cuando ocurrieron 13 ataques armados tras los motines simultáneos en las cárceles de Fraijanes 2, Preventivo zona 18 y Renovación 1.

Los disturbios se desencadenaron el 17 de enero, cuando reos tomaron a más de 40 guardias penitenciarios como rehenes. Las autoridades retomaron el control durante la madrugada del 18.

Según el Gobierno, atribuyó los ataques a represalias del Barrio 18 por la pérdida de privilegios en los penales. El presidente Bernardo Arévalo decretó estado de sitio por 30 días en todo el país y afirmó:

“No negociamos con criminales ni toleramos acciones terroristas. En el marco de la ley, con la espada de la justicia, los estamos poniendo de rodillas”.

Apoyo económico aprobado

El Congreso de la República aprobó un aporte económico de Q300 mil para las familias de los agentes fallecidos y Q100 mil para los agentes heridos en los ataques. El acuerdo legislativo 3-2026 establece que estos fondos serán cubiertos con recursos del Organismo Legislativo.

Los diez agentes fallecidos en los ataques del 18 de enero

Juan Antonio Paredes Mayen, 31 años, Baja Verapaz. Diana Rossemary Chávez Alarcón, 28 años, Jalapa. Frallan Wilian Medrano Pernillo, 26 años, Jutiapa. Claudia Azucena Muñoz Ramos, 28 años, Jutiapa. José Efraín Revolorio Barrera, 25 años, Jutiapa. Samuel Valentín Matul Obispo, 30 años, Suchitepéquez. Fernando Alexander Batres Ordóñez, 34 años, Retalhuleu. Giovany Darío Tecú Sesám, 46 años, Baja Verapaz. Sammy Iván López García, 33 años, El Progreso. Luis Alexander Zetino Pérez, 30 años, Santa Rosa.

